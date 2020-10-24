«Мама просила, чтобы я не дрался без отца»: Хабиб ушёл непобедимым

https://static.news.ru/photo/9aaac834-1642-11eb-b709-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов эффектным треугольником во втором раунде «усыпил» Джастина Гейтжи, а после этого со слезами на глазах объявил об уходе из спорта, выполняя просьбу матери после смерти отца. Другие россияне в основном карде — Александр Волков и Магомед Анкалаев — также одержали досрочные эффектные победы. NEWS.ru подводит итоги последнего в этом году турнира на «Бойцовском острове».

Закольцованная сказка со счастливым концом

Сейчас, после заявления Хабиба, становится понятно его излишнее волнение в начале поединка. Он долгое время не мог перевести бой в партер, приноравливался к сопернику и пропускал много ударов. Однако даже близкий первый раунд не оставлял чувства, что мы свидетели хорошо срежиссированного спектакля с непременным хеппи-эндом. Просто Гейтжи нечем было отбирать пояс у россиянина. В отличие от Макгрегора и Порье он не обладает нокаутирующим ударом, а поверить в то, что он пять раундов будет держать Хабиба на дистанции, как Фергюсона, было невозможно. Нурмагомедов даже в стойке добирался до этого «колхозного рубаки», а уж когда дело доходило до партера, сразу занимал доминирующую позицию.

Когда в конце первого раунда Хабиб попытался завершить бой довольно рискованным рычагом локтя, это казалось оправданным. На секундомере таяли числа, и соперник не успел бы нанести ему урон даже в случае потери позиции. Однако в середине второго раунда Нурмагомедов удивил всех. Можно было ждать добивания, удерживания соперника и прохода за спину с дальнейшей попыткой удушения, но в итоге чемпион выбрал рисковый вариант с треугольником, которым «усыпил» Гейтжи до того, как он успел постучать. Это был не просто бой ради победы, а ради эффектной концовки своей 12-летней карьеры. Именно этим приёмом Нурмагомедов в Полтаве одержал свою первую профессиональную победу из 29.

Он окончательно ушёл?

Этот вопрос сейчас волнует фанатов ММА гораздо больше, чем дальнейшая судьба пояса в лёгком весе. Ещё никому из самых величайших чемпионов, включая Фёдора Емельяненко, Андерсона Силву и Жоржа Сен-Пьера, не удавалось уйти непобеждённым и на коне. Нурмагомедов может стать первым в этом списке, причём реально действующим чемпионом в UFC, а не полумифической легендой вроде Риксона Грейси, который никогда не дрался с топами своего времени. Фанаты будут ждать возвращения Хабиба подобно тому, как возвращаются другие легенды, но в этот вариант верится с трудом. Он заработал уже достаточно денег и умело вложил их в разные бизнес-проекты, а главное, обещал это маме после смерти отца, а с такими вещами в Дагестане шутить не принято.

Это был мой последний бой в карьере и первый бой после ухода из жизни отца. Мама просила меня не драться без отца. Я должен быть верен моим обещаниям, это мой последний бой. UFC должна поставить меня на первую строчку рейтинга вне зависимости от веса. Я заслужил стать одним из лучших бойцов в истории, — сказал Нурмагомедов.

Подарок ко дню рождения

Александр Волков подошёл к бою с Уолтом Харрисом с новым, более брутальным имиджем: отпустил бородку, сделал яркую татуировку во всю спину и набрал мышечной массы. Ещё ни разу на взвешивании он не показывал максимально допустимые для этой весовой категории 120 кг. С точки зрения дальнейшей карьеры Драго была нужна только победа, чтобы оставаться в обойме элитных тяжеловесов, да и день рождения придавал дополнительную ответственность. 32 года — ещё детский для тяжеловеса возраст, а потому ещё не поздно начать сначала поход за чемпионским титулом.

Уже на первых минутах стало понятно, что именно Волков неудобен для Харриса, а не наоборот. Драго играючи проваливал американца, расстреливал его ногами и джебом с дистанции, а в конце первого раунда потряс и едва не добил у сетки. Но Волков не был бы Волковым, если бы слишком безрассудно бросился добивать. Победа от него и так никуда не ушла и получилась крайне эффектной. В середине второй пятиминутки Александр пробил сопернику в солнечное сплетение и тут уже коршуном уничтожил на настиле. Ну а потом уже вызвал на бой всех топов тяжёлого веса, с которыми не дрался: Оверима, дос Сантоса и Розенстрёйка.

Хотели настоящий нокаут — распишитесь

Магомед Анкалаев не зря намучился с ожиданием реванша с Ионом Куцелабой, который переносился, казалось, бесконечно. В реванше, проведённом почти идеально, он доказал, что судейская ошибка в первом бою лишь ускорила неминуемый исход, а заодно доказал, что готов драться с лучшими полутяжами мира. Магомед опережал соперника в каждом из эпизодов, идеально работал с дистанции на отходе и обошёлся без своей коронной борьбы. В концовке первого раунда встречным ударом он поймал Куцелабу, а затем добил в партере так, что стало даже боязно за здоровье молдаванина, но тот сам виноват: слишком много наговорил в адрес россиянина перед боем.

Совершили все возможные ошибки

Двое бойцов из России в предварительном карде изначально не были фаворитами, однако их быстрые поражения разочаровали безысходностью. Такое впечатление, что и Александр Яковлев, и Лиана Джоджуа решили дать своим соперникам проявить во всей красе все свои сильные стороны. Новгородец зачем-то перевёл испанца в партер, зная, что большую часть боёв тот выиграл приёмами, лёжа на спине. В итоге он сразу едва не угодил в гильотину, из которой выбрался с огромным трудом, а затем всё-таки отдал руку на рычаг локтя. Волчица продемонстрировала все свои пробелы в боксёрской технике и в разменах ударами ловила лицом всё, что летело навстречу, в особенности колючие джебы. Они так разукрасили ей нос, что добрый доктор решил пожалеть девушку и избавить от дополнительных травм в безнадёжном поединке. Но если для Джоджуа поражение от заведомо более сильной соперницы не станет угрозой карьере, то Яковлева могут уволить после этой неудачи.

Lo finaliza!!!!! Otra sumisiÃ³n para Joel Alvarez!!! #UFC254



ESTELARES 2 PM ET / 1 PM / 3 PM / 8 PM pic.twitter.com/0iuo2iqDtl — ufcespanol (@UFCEspanol) October 24, 2020