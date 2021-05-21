Кудряшову пора на покой: грозный нокаутёр вчистую проиграл на шоу Басты

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Химках состоялось дебютное боксёрское шоу промоутерской компании Gazfight, основанной рэпером Бастой. В главном бою вечера два топовых российских боксёра показали великолепное шоу, однако некогда подававший большие надежды Дмитрий Кудряшов оказался деклассирован непобеждённым тяжеловесом Евгением Романовым, который стал претендентом на новый чемпионский титул в весе до 101 кг.

С пользой друг для друга

Все главные участники вечера бокса в Химках, организованного промоутерской компанией Gazfight, нашли друг друга в очень нужный момент. Некогда подававший надежды нокаутёр по прозвищу Русская Кувалда Дмитрий Кудряшов пытается перезапустить свою карьеру после двух неудач подряд. А к таковым можно отнести не только поражение от Илунги Макабу, но и победу над чехом Вацлавом Пейсаром, которую увидели только боковые судьи. Очень, кстати, для него пришлось и введение на первый взгляд бессмысленной весовой категории до 101 кг, названной Brigerweight.

Для Евгения Романова, выступавшего в тяжёлом весе, Кудряшов — самый именитый соперник в карьере, не считая уж совсем вышедшего в тираж великовозрастного экс-чемпиона мира Сергея Ляховича. У Кудряшова ещё есть имя и ореол сокрушителя, но при этом его лучшие годы явно остались позади. Чем не шанс оживить карьеру после мешочной диеты на уральских турнирах. Наконец, для дебютирующего в роли боксёрского промоутера рэпера Василия Вакуленко, более известного как Баста, это отличный шанс заявить о себе с самого начала и собрать полный зал ценителей настоящего качественного бокса, что в России ныне большая редкость.

Кувалда просвистела мимо

Безоговорочным фаворитом у букмекеров перед боем был Евгений Романов. Судя по коэффициентам на успех непобеждённого тяжеловеса, Кудряшова уже окончательно списали со счётов до боя. С другой стороны, для организаторов именно Кувалды был главным действующим лицом, так как выходил в ринг последним. Поскольку бой являлся претендентским за титул WBC, он был запланирован на 12 раундов.

Кудряшов боксировал совсем по-другому, чем на заре своей карьеры. Он отдал инициативу сопернику, выжидал его атаки и принимал много ударов на себя. Даже тренер Дмитрия Андрей Ивичук призвал его к более активной работе. Со временем он стал выбрасывать больше ударов, но заметно уступал сопернику в скорости. Грозный правый хук свистел над голой Романова, пока он продолжал закреплять своё преимущество, атакуя корпус соперника. В конце четвёртого раунда Кудряшов пропустил жёсткий удар с правой и попятился к канатам.

К середине боя Романов продолжил сдерживать соперника джебами и сериями ударов навстречу, но Кудряшов оставался опасен за счёт жёстких ударов с правой, которые постепенно стали доходить до цели, добавляя интригу второй половине боя. Романов провёл великолепный седьмой раунд, где выиграл почти все размены у соперника и потряс его ударом по печени, а Кудряшов начал подавать признаки усталости. Поэтому и в следующей трёхминутке ситуация не изменилась. Романов бил больше, точнее, а главное продолжил навязывать оппоненту свой ход боя.

В заключительных раундах, понимая к чему идёт дело, Ивичук перешёл на крик, причём непарламентские выражения из его уст звучали уже куда чаще, чем его подопечный доносил удары до цели. Романов выигрывал поединок за счёт джеба и лучшей боксёрской техники, а его соперник кроме пресловутой кувалды ничего не имел в своём багаже. Но удары молота свистели по воздуху, а силы и время до конца боя таяли. Последний раунд остался за Кудряшовым, который открыл сопернику рассечение и залил кровью правый глаз. Но в итоге все трое судей отдали победу, а вместе с ней и пояс WBC Silver Романову с разгромным счётом 120:108 и 119:109 (двое).

Пути ровесников: Кудряшов закончился, Романов одержал главную победу

Излишние эмоции тренера Ивичука по прозвищу Бупас понятны. Несколько лет назад он взялся реанимировать карьеру Дмитрия Кудряшова, но так и не смог сделать его разносторонним бойцом. К опасным ударам кувалды первоклассные соперники давно приспособились, а после того как он не смог одолеть и заурядного чеха Вацлава Пейсара, возникли вопросы о его дальнейшей карьере. Бой с Романовым дал на них окончательный ответ. Кудряшов больше никогда не выиграет у топового соперника, а его дальнейшая судьба — это статус гейткипера или даже джорнимена. Когда на таком этапе карьеры оказался Рахим Чахкиев, он принял решение повесить перчатки на гвоздь. Для Кудряшова это было бы сейчас лучшее решение.

Что касается его соперника, то для классического тяжёлого веса, где в последние лет 20 заправляют двухметровые гиганты, он действительно мелковат, а новая весовая категория даёт ему шансы не только завоевать титул, но и в лучшей мере завоевать свой талант. Пока сложно сказать, какие у этого веса глобальные перспективы и когда его введут другие федерации, но у Романова появился шанс войти в историю и стать первым чемпионом в новом весе. Никому из россиян по понятным причинам этого пока не удавалось.