Ковалёв нанёс Пулеву первое поражение в профессиональной карьере

Российский боксёр Сергей Ковалёв / Фото Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский боксёр Сергей Ковалёв одержал победу над болгарином Тервелом Пулевым в поединке, который состоялся на арене Forum в американском Инглвуде. Победа досталась россиянину единогласным судейским решением.

Встреча была рассчитана на десять раундов и прошла всю дистанцию. Ковалёв, который дебютировал в первом тяжёлом весе, выглядел очень уверенно на фоне своего соперника, работая первым номером. Судьи отдали победу уроженцу Копейска со счётом 97:93, 98:92 и 98:92.

Теперь в активе 39-летнего Ковалёва 35 побед, четыре поражения и одна ничья. Он не выходил на ринг с осени 2019 года, когда потерпел поражение от мексиканца Сауля Альвареса и потерял титул чемпиона мира по версии WBO. 39-летний Пулев потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 16 победах.

Отметим, что в США состоялся ещё один значимый поединок. В рамках другого боксёрского вечера американец Джермелл Чарло победил аргентинца Брайана Кастаньо и стал абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе.

Ранее бывший чемпион мира по версии WBA в лёгком весе Орзубек Назаров в интервью NEWS.ru заявил, что Пулев не доставит Ковалёву больших проблем, а Магомед Курбанов предсказал победу Чарло.