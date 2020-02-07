Магомед Исмаилов Магомед Исмаилов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, что набирает вес для поединка с Александром Емельяненко.

Тяжеловесом быть по кайфу: спи, ешь и тренируйся. Но вес набираю грамотно. Неправильные лишние килограммы мне не нужны, — сказал спортсмен на пресс-конференции.

Исмаилов отметил, что хочет нокаутировать соперника ближе к концу второго раунда.

Не хочу смотреть за спину Александра и думать о следующем сопернике. Если я буду понимать, что побью Минеева, готов дать ему реванш. Планирую нокаутировать Сашу ближе к концу второго раунда, когда он немного подустанет. У Саши ещё целых два месяца для подготовки, так что я не переживал, когда он угодил в КПЗ, что бой отменят. Ничего страшного, что он немного отдохнул, — добавил Исмаилов.

Бой Емельяненко и Исмаилова состоится 3 апреля в Москве на турнире компании Absolute Championship Akhmat. 

Ранее Емельяненко заявил, что хочет сломать Исмаилову левое ухо и дать подзатыльник, писал NEWS.ru.

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