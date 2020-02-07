Исмаилов отметил, что хочет нокаутировать соперника ближе к концу второго раунда.

Не хочу смотреть за спину Александра и думать о следующем сопернике. Если я буду понимать, что побью Минеева, готов дать ему реванш. Планирую нокаутировать Сашу ближе к концу второго раунда, когда он немного подустанет. У Саши ещё целых два месяца для подготовки, так что я не переживал, когда он угодил в КПЗ, что бой отменят. Ничего страшного, что он немного отдохнул, — добавил Исмаилов.