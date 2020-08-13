Хабиб Нурмагомедов не планирует идти в политику после завершения карьеры

https://static.news.ru/photo/06a2e3f4-de09-11ea-9f1f-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

↵Российский чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов признался, что не планирует заниматься политикой.

Пока у меня нет планов идти в политику. Хочу довести свой путь спортсмена до логического завершения. Впереди у меня предстоит ещё много работы и всю свою силу и энергию направляю на спорт. Также занимаюсь общественной деятельностью, которая доставляет мне удовольствие, — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве.

По его словам, чтобы продолжать помогать окружающим, людям не надо занимать какое-то кресло и быть политиком.

Я этим занимаюсь с 24 лет. Если у вас есть два рубля, вы можете помочь кому-то, отдав один рубль, — добавил он.

Бой за объединение титулов между Нурмагомедовым и Гейтжи пройдёт 24 октября на турнире UFC 254, который состоится в Абу-Даби. Джастин Гейтжи завоевал титул временного чемпиона, победив в мае Тони Фергюсона, и стал обязательным соперником для Хабиба.

Ранее российский боец рассказал о планах по завершению карьеры, а также рассказал, как справляется без отца Абдулманапа Нурмагомедова, который умер 3 июля на 58-м году жизни. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова перенёс коронавирус, но из-за его последствий оставался в реанимации одной из больниц Москвы, писал NEWS.ru.