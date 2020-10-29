Глава UFC верит в возвращение Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/d9467e6c-1a7f-11eb-936b-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Khabib "the Eagle" Nurmagomedov/facebook.com

Президент Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт заявил, что ждёт возвращения чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в октагон и его 30-й победы в смешанных единоборствах.

Я говорил с Хабибом и его командой после боя, когда он был переполнен эмоциями. Он ещё может вернуться и одержать 30-ю победу, как хотел его отец. Я очень этого жду. Каким будет его возвращение? Пока этого никто не знает, — сказал Уайт в эфире CBS Sports Radio.

24 октября Хабиб Нурмагомедов победил удушающим приёмом во втором раунде американца Джастина Гейтжи после чего прямо в октагоне заявил о завершении карьеры.

Как сообщал NEWS.ru, нидерландский боец армянского происхождения Гегард Мусаси (47-7-2) победил единогласным решением судей бразильца Дугласа Лиму (32-8) в главном бою прошедшего в Анкасвилле (США) турнира Bellator 250 и стал чемпионом организации в среднем весе.