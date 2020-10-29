Мусаси победил Лиму и вернул себе титул Bellator

https://static.news.ru/photo/7786065e-1a6e-11eb-8345-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Dunn/Flickr.com

Нидерландский боец армянского происхождения Гегард Мусаси (47-7-2) победил единогласным решением судей бразильца Дугласа Лиму (32-8) в главном бою прошедшего в Анкасвилле (США) турнира Bellator 250 и стал чемпионом организации в среднем весе.

В первом раунде Мусаси легко перевёл соперника в партер и контролировал его там. Следующие три раунда прошли в стойке с переменным успехом, а в заключительной пятиминутке голландец вернулся к борьбе и снова взял контроль над соперником. Судьи отдали победу Мусаси со счётом 49:46 (двое) и 48:47, а Лима не смог добавить к своему чемпионству в полусреднем весе ещё один пояс.

В соглавном бою вечера американский полулегковес Хенри Корралес победил соотечественника Брэндона Гирца.

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