Глава института «Синергия» оценил уровень боёв на чемпионате Европы по ММА

Основатель и президент института «Синергия» Вадим Лобов подвёл итоги чемпионата Европы по ММА в Казани, высоко оценил уровень проведённых поединков и рассказал о мультимедийной платформе ММА.РФ.

Мы были впечатлены уровнем, боев, хорошей организацией и характером бойцов, которые показали яркие поединки. Благодаря Радмиру Габдуллину, федерация вышла на новый уровень. Важно, что Россия провела первое крупное соревнование в постпандемийный период. Приятно, что многие фанаты единоборств смотрели чемпионат на нашей мультимедийной платформе ММА.РФ, — приводит слова Лобова спецкор NEWS.ru.

Также он отметил, что создание данной платформы — важный шаг в популяризации ММА в нашей стране. Мы хотим, чтобы она стала хорошим информационным ресурсом и будет содействовать развитию образовательных программ для спортсменов и тренеров.

Как стало известно ранее, президент Союза ММА России Радмир Габдуллин подвёл итоги чемпионата Европы по ММА в Казани и отметил успешные выступления российских спортсменов и хорошие условия для достижения ими побед на этих соревнованиях.