Гейтжи избил Фергюсона и теперь должен подраться с Нурмагомедовым

https://static.news.ru/photo/ad6b7440-927c-11ea-94dd-fa163e074e61_660.jpg Джастин Гейтжи Фото: Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Джексонвилле завершился турнир UFC 249, первое шоу организации за последние два месяца, прошедшее без зрителей из-за пандемии коронавируса. В главном бою вечера американец Джастин Гейтжи (22-2) победил техническим нокаутом в пятом раунде соотечественника Тони Фергюсона (25-4) и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе и претендентом на принадлежащий россиянину Хабибу Нурмагомедову полноценный титул.

Гейтжи осторожнее, чем обычно, начал бой против самого опасного соперника в своей карьере и действовал в основном на контратаках. В равном обмене ударов продолжился бой и во второй пятиминутке, с небольшим преимуществом Гейтжи, но в конце второго раунда он пропустил тяжелейший апперкот. В третьем раунде у Фергюсона открылось сразу два рассечения после тяжёлых ударов соперника, а затем он уже сам едва не оказался в нокдауне.

Оказавшись перед необходимостью выигрывать чемпионские раунды, Фергюсон был вынужден идти вперёд и рисковать, но встречные удары Гейтжи были более жёсткими. От пропущенных лоу-киков Тони начал прихрамывать на левую ногу. Вопреки ожиданиям Джастин сохранил силы до конца боя и превратил последний раунд в откровенное избиение, которое рефери Херб Дин остановил за полторы минуты до конца боя.

Как сообщал NEWS.ru, американский боец Генри Сехудо нокаутировал соотечественника Доминика Круса, отстоял титул чемпиона UFC в легчайшем весе и объявил о завершении карьеры.