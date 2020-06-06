Гаджиев назвал причину завершения карьеры Макгрегора

https://static.news.ru/photo/ffef3634-a8a7-11ea-b2fe-fa163e074e61_660.jpg Камил Гаджиев Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Президент организации Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что у ирландского бойца Конора Макгрегора больше нет мотивации оставаться в спорте.

Может быть, он не находит мотивации для тренировок и понимает, что результат показывать не сможет, а запомниться людям человеком, который всё время проигрывает, он тоже не хочет, — цитирует Гаджиева ТАСС.

Гаджиев уверен, что Макгрегор уходит в подходящее время, когда одержал победу в последнем бою.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Об этом ирландец сообщил своим поклонникам в своём микроблоге в Twitter. Макгрегор сопроводил пост фотографией со своей матерью на одном из чемпионских поединков. Ранее ирландец уже объявлял о завершении карьеры в 2016 и 2019 годах, писал NEWS.ru.