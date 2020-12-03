Гаджиев назвал Харитонова трусом и чмошником

https://static.news.ru/photo/9bc7059e-3563-11eb-9fa4-fa163e074e61_660.jpg Камил Гаджиев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава компании FIGHT NIGHTS Камил Гаджиев рассказал о разговоре с Сергеем Харитоновым и выразил недовольство, что он выставил в неприглядном свете его и бойцов его компании Али Багаутинова и Владимира Минеева.

Он называет имена людей — моё, Али Багаутинова, Владимира Минеева, пытаясь дискредитировать нас. Он еще хотел столкнуть нас лбами с Адамом. Я раз пять набрал Харитонову по поводу его слов и сказал ему все что думаю по этому поводу. Теперь мне звонят какие-то люди от Сергея и говорят, что этот вопрос надо как-то решить. Вообще, после всей этой истории, для меня Сергей — трус и чмошник, — приводит слова Гаджиева Tofight.ru.

Также промоутер рассказал, что у него был разговор на повышенных тонах с Адамом Яндиевым, но после этого они пожали руки и разошлись без потасовок.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин в конце октября по телефону поздравил бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова с победой в поединке с американцем Джастином Гейтжи.