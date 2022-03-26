«Это из-за поездки на Украину»: Новосёлов рассказал о своём задержании

Российский боец ММА Максим Новосёлов назвал историю со своим задержанием «дебильнейшей подставой». Он считает, что это произошло из-за его поездки на Украину, сообщает «Матч ТВ». Ранее 18-летняя девушка Анна Чекмарёва обвинила бойца в изнасиловании.

На самом деле, то, что произошло сегодня, — из-за поездки на Украину. Я думаю, кому-то не понравились мои новости, мои рассказы. Видимо, у нас есть внутренний враг. Какая-то дебильнейшая подстава, — заявил боец.

Новосёлов известен по участиям в турнирах в промоушенах поп-MMA и в выставочных боксёрских поединках. В частности, он дрался под эгидой организации «Наше дело».

Ранее сообщалось, что атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании своей подруги Харриет Робсон, а также в причинении телесных повреждений. Полиция подтвердила, что обвиняемый находится под стражей.