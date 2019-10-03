Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и мастер силового экстрима, пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы.
Как пишут «Известия», это произошло 2 октября, а конфликт разгорелся во время очной ставки перед их предстоящим поединком 29 ноября. Кокляев получил рассечение, после того, как Емельяненко бросил в него кепку.
Ранее Емельяненко сообщил, что подписал контракт на проведение боя с мастером силового экстрима Михаилом Кокляевым. Он пройдёт на московской «ВТБ Арене» и состоится по правилам бокса.
Поводом стало видеообращение Емельяненко, в котором он вызвал на ринг 40-летнего спортсмена силовых видов спорта. Кокляев опубликовал ответный ролик, в котором заявил, что нокаутирует соперника с одного удара, писал News.ru.