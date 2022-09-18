Договорняк? Судьи испортили уже третий бой Альвареса и Головкина Доминирование мексиканца осталось не замеченным боковыми судьями

Фото: tengrinews.kz

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес провёл успешную защиту титулов против Геннадия Головкина, победив единогласным решением судей. Однако судейские записки этого противостояния уже третий раз носят скандальный оттенок и NEWS.ru объясняет почему.

Забыть прошлое

Результаты двух первых боев спортсменов можно было смело забыть перед третьей встречей. Если пять лет назад Геннадий Головкин красовался на первых местах во всевозможных рейтингах лучших боксеров мира, сейчас ему не нашлось места даже в топ-10, в отличие от соперника, оккупировавшего высшие строчки, несмотря на поражение от Дмитрия Бивола.

Можно согласиться с тем, что россиянин обнажил ключи к успеху в противостоянии с Канело, но другое дело, что GGG не мог ими воспользоваться, потому что является боксером иного стиля. Если Бивол работает за счёт контроля дистанции и на невероятном чувстве соперника, Головкин всегда действовал за счёт агрессии и давления, превратившись в последние годы в типичного мексиканского ударника, пренебрегающего защитой.

40-летний казахстанец с каждым годом становился всё более удобным боксёром для своего принципиального соперника. За пять лет, прошедших с момента первой встречи, Геннадий существенно потерял в скорости, выносливости и умении держать высокий темп. Альварес же за этот отрезок стал только сильнее.

Доминирование Альвареса

Начало поединка подтвердило худшие опасения болельщиков казахстанского спортсмена. Альварес по-хозяйски занял центр ринга и начал успешно обстреливать Головкина с дальней дистанции. Сауль работал не только джебом, но и левым боковым, успешно сокращая дистанцию и «приземляя» перчатку в корпус соперника.

Совсем уж больших неопрятностей мексиканец не доставил, но он уверенно начал забирать раунды, что не могло не беспокоить тренера Геннадия Джонатана Бэнкса. Но найти противоядие действиям Канело у представителя Казахстана не получилось. GGG «всухую» проиграл первую половину встречи.

Головкину осталось рассчитывать только на нокаут, но в следующих раундах не был близок даже к тому, чтобы потрясти противника. Альварес не подавал никаких признаков усталости, успешно нагружая визави ударами с дистанции. В восьмом раунде Сауль отдал инициативу Геннадию, но при этом мексиканец не пропустил ничего опасного, а сам забросил пару увесистых кроссов в цель.

Фото: tengrinews.kz

Оставшиеся четыре раунда превратились в пустую формальность. Уже не приходилось задаваться вопросом, сможет ли Геннадий нокаутировать соперника. Приходилось думать только о том, чтобы Головкин забрал хотя бы один раунд, потому что большая часть нейтральных судей насчитала 8:0 в пользу Канело.

По итогу GGG можно отдать разве что только девятый и одиннадцатый раунды, хотя и концовку девятого «украл» действующий чемпион второго среднего веса, а одиннадцатый был равным. Но судейские карточки в очередной раз шокировали любителей бокса, потому что на них победа Альвареса оказалась минимальной — 116-112, 115-113 и 115-113.

Стоит полагать, что Стив Вайсфельд, Гленн Моретти и Дэвид Сазерленд действовали по отработанной схеме — после того как Сауль взял восемь стартовых раундов, они просто зафиксировали победу Геннадия в концовке, одновременно изображая мнимое равенство и как бы отдавая долги за первые поединки трилогии. Но именно «как бы», потому что тогда у Головкина отобрали победу и ничью, а сейчас не дали ровным счётом ничего.

Что впереди?

Понятно, что сейчас для Альвареса напрашивается реванш с Дмитрием Биволом. Мексиканец не стал отрицать своё поражение в майском противостоянии и накануне встречи с Геннадием признался, что выступил плохо.

Желание взять реванш должно быть естественным для большого чемпиона из Мексики, но учитывая факт, что Бивол в ноябре проведёт обязательную защиту титула WBA, Сауль спокойно может выйти на ринг в промежутке с декабря по февраль и закатить реванш с россиянином в мае следующего года. Учитывая, что Альварес любит боксировать часто, такой сценарий выглядит оптимальным, а в качестве следующего соперника мексиканца могут выступить Деметриус Андраде или Давид Бенавидес.

Планы Головкина никак не завесили от результата поединка против Альвареса. Геннадий большую часть карьеры провёл в боях против боксёров с сомнительной репутацией и гораздо меньших себя по размеру: Вилли Монро, Дэниэл Гил, Доминик Уэйд, Келл Брук, Ванес Мартиросян. Поэтому он спокойно может сделать пару обязательных защит титулов в среднем весе, который сейчас откровенно обнищал.

По версии WBA главным претендентом на бой с Головкиным является 39-летний кубинец Эрисланди Лара, а на титул IBF претендует небитый 32-летний бразилец Эскива Фалькао, который мало чем отличаются в лучшую сторону от Стива Роллса или Камилы Шереметы, вчистую проигравших Головкину.

Болельщики Геннадия, наверняка, хотели бы увидеть поединок своего кумира в Казахстане. И кто знает, может после завершения карьеры Головкина Астану придётся переименовать ещё один раз.