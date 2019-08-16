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Популярный американский боец Нейт Диас провёл первый за три года в Ultimate Fighting Championship (UFC). На турнире в родной Калифорнии он победил по очкам Энтони Петтиса.

Диас показал хорошую разностороннюю подготовку и несколько раз переводил соперника в партер. Кроме того он эффективно бил на ближней дистанции, а в третьей пятиминутке ударами коленями отправил Петтиса в нокаут. Все трое судей отдали победу Диасу со счётом 30:27 (двое) и 29:28. После боя он бросил вызов присутствовавшему в зале Хорхе Масвидалю, автору самого быстрого нокаута в истории UFC.

Самым ярким боем вечера стал поединок в среднем весе между 42-летним кубинцем Йоэлем Ромеро и бразильцем Пауло Костой, которые три раунда обменивались в стойке жёсткими ударами и по разу посылали друг друга в нокдауны. Все судьи отдали победу со счётом 29:28 Косте, а зал встретил это спорное решение оглушительным свистом.

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