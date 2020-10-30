Де Риддер «задушил» Бирманского Питона и стал чемпионом One

https://static.news.ru/photo/e7ffee3e-1ac5-11eb-99d4-fa163e074e61_660.jpg Райньер де Риддер Фото: Reinier De Ridder/facebook.com

В Сингапуре завершился турнир по смешанным единоборствам Inside the Matrix, в главном бою которого голландец Райньер де Риддер (13-0) победил удушением в первом раунде Аун Ла Нсана (26-11) из Мьянмы по прозвищу Бирманский Питон и стал чемпионом One в среднем весе.

Де Риддер уже в первом раунде перевёл бой в партер и забрал спину соперника и начал активно проводить удушение из-за спины. Во второй половине первого раунда чемпион Аун Ла Нсан сдался.

Как сообщал NEWS.ru, на турнире лиги One Inside the Matrix сингапурский боец Кристиан Ли победил нокаутом в первом раунде молдаванина Юрия Лапикуса и отстоял титул чемпиона в лёгком весе.