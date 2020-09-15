Чемпион Fight Nights Бикрёв назвал бой Харитонова и Уильямса цирком

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Российский борец греко-римского стиля Артём Сурков сравнил конкуренцию на чемпионате мира и Олимпийских играх и рассказал о своих задачах на чемпионат мира — 2020, который в декабре пройдёт в Белграде.

В нашем виде спорта на Олимпийских играх всего 16 участников, которые на предолимпийском чемпионате мира и ряде квалификационных турниров зарабатывают лицензии. Для сравнения: на чемпионате мира борются по 40–45 человек...