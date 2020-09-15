Чемпион Fight Nights Бикрёв назвал бой Харитонова и Уильямса цирком

Чемпион Fight Nights Global в полусреднем весе россиянин Дмитрий Бикрëв прокомментировал бой по правилам бокса между Сергеем Харитоновым и 47-летним британцем Дэнни Уильямсом.
Есть поп-ММА, всякие треш-бои, битва за хайп, а это был поп-бокс. Смотришь на этот цирк и удивляешься: как к этому может быть столько внимания? Президент Федерации бокса России приходит, награждает <...> Ребят, ну это же несерьёзно. Мне кажется, публика этим уже наелась. В каждом бою должна быть нормальная история, настоящая, — сказал Бикрëв NEWS.ru.
Полностью интервью с Бикрёвым опубликовано в разделе NEWS.ru «Спорт».
Бой прошёл 11 сентября в Химках и завершился победой Харитонова техническим нокаутом во втором раунде, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен