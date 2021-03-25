Бразильский боец второй раз подряд провалил взвешивание к титульному бою

https://static.news.ru/photo/d5210f58-8d7c-11eb-b208-96000091f725_660.jpg Фелипе Фроэс Фото: felipefroesmma/instagram.com

Экс-чемпион ACA в лёгком весе бразилец Фелипе Фроэс не смог сделать вес перед боем за титул в полулёгком весе с Магомедрасулом Хасбулаевым, который пройдёт 26 марта в Санкт-Петербурге в рамках турнира АСА 120. Как сообщает пресс-служба АСА, Фроэс показал на весах 66,7 кг, превысив на 400 граммов лимит весовой категории.

Таким образом, по решению лиги претендовать на титул в случае победы сможет только Хасбулаев, который успешно вписался в лимит весовой категории. Кроме того, Фроэс отдаст сопернику 10 процентов от своего гонорара. Главным же событием вечера станет другой титульный бой в легчайшем весе между бразильцем Даниэле Алмейдой и россиянином Магомедом Бибулатовым. Оба его участника успешно сделали вес.

Как писал NEWS.ru, менеджер шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева Али Абдель-Азиз рассказал о новом методе тренировок, который его подопечный намерен опробовать при подготовке к возвращению в октагон.