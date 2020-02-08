Стартующий 11 февраля чемпионат Европы по спортивной борьбе в Риме открывает летний олимпийский сезон — 2020. Однако ряд сильных спортсменов пропустит соревнования из-за подготовки к квалификационным турнирам на Олимпийские игры. Лидеры сборной России, решившие задачу отбора, помогут команде отстоять статус лучшей на континенте, а молодые борцы получат полезный международный опыт.

Победители «Ярыгина» и Русский танк

Сборная России по вольной борьбе на прошлогоднем чемпионате мира на 90% выполнила задачу-минимум. За исключением самого проблемного в последние годы тяжёлого веса отечественные борцы завоевали пять из шести возможных олимпийских лицензий, а потому главный тренер команды Дзамболат Тедеев мог спокойно формировать состав из победителей традиционного мемориала Ярыгина в Красноярске, освободив часть первых номеров. Однако российская команда в любом составе будет фаворитом этого турнира, тем более что возглавит её самый яркий борец современности Абдулрашид Садулаев. Олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира отправится в Рим за пятым золотом европейского первенства, а заодно защитит добытый год назад в Бухаресте чемпионский титул в весовой категории до 97 кг. К его схваткам и будет прикована львиная доля внимания болельщиков и специалистов.

В тяжёлом весе в составе сборной России в 29 лет на столь крупных стартах дебютирует Балдан Цыжипов из Бурятии. Победа на Гран-при «Иван Ярыгин» позволяет ему включиться в борьбу за олимпийскую путёвку в этом весе, где в отсутствие ставшего участником допингового скандала Биляла Махова нет явного лидера. Однако стать лучшим в Европе в присутствии двукратного чемпиона мира Гено Петриашвили из Грузии ему будет непросто. В весе до 65 кг интересно будет последить за выступлением 20-летнего Курбана Шираева, который обратил на себя внимание яркой победой над действующим олимпийским чемпионом Сосланом Рамоновым.

Армении Артур Алексанян и Александр Головин Наталия Федосенко/ТАСС

Самая высокая конкуренция — по традиции в категории до 74 кг. Чемпион мира Заурбек Сидаков пока плавно набирает форму к сезону, а страховать его будет дважды сильнейший борец мира в неолимпийском весе до 70 кг Магомедрасул Газимагомедов. Дагестанец способен дать бой именитому кубинцу с итальянским паспортом Франку Чамисо и чемпиону Европы из Турции Сонеру Демирташу. Ответственная миссия будет возложена и на прошлогоднего бронзового призёра чемпионата Европы Артура Нафонова. Ему предстоит выступать в самой успешной для России весовой категории до 86 кг, где наши борцы не проигрывают на чемпионатах Европы с 2013 года.

Медали пишем, лицензии в уме

Команда борцов-классиков сформировалась по итогам прошедшего в Новосибирске чемпионата России. По решению тренеров первые номера в трёх олимпийских весах будут оспаривать лицензии на квалификационном турнире в Бухаресте, а на чемпионате Европы выступят финалисты. В других весах также получат шанс резервисты. Из прошлогодней пятёрки победителей чемпионата Европы отстаивать титул в Риме будет лишь представитель наилегчайшего веса Виталий Кабалоев. В остальном состав команды экспериментальный, но есть в нём и несколько именитых спортсменов.

Открытие чемпионата страны Зураби Гедехаури, победивший многолетнего второго номера Виталия Щура и давший бой лидеру команды Сергею Семёнову, попытается помешать турку Ризе Кайялпу стать десятикратным чемпионом континента. С 2012 года он бессменно владеет этим титулом и мечтает превзойти рекорд Александра Карелина, в активе которого 12 таких побед подряд. Перспективный молодой полутяж Александр Головин, находящийся пока в тени двукратного чемпиона мира Мусы Евлоева, может проверить свои силы в схватке с его самым принципиальным соперником Артуром Алексаняном из Армении, которому он уступил в прошлом году в полуфинале Европейских игр.

Ветеран сборной России и двукратный чемпион Европы Адам Курак — самый титулованный спортсмен российской сборной. Он будет бороться в неолимпийском весе до 72 кг, где на удивление подобралась крепкая компания в лице серба Давора Штефанека, мечтающего к титулу олимпионика и чемпиона мира добавить статус лучшего на континенте, и трёхкратного чемпиона мира Франка Штеблера из Германии. Александр Комаров в весе до 87 кг попытается реабилитироваться за последние неудачи. Он уступил в финале чемпионата России олимпийскому чемпиону Давиту Чакветадзе и на прошлогоднем чемпионате мира остался без лицензии на Игры.

Женщины нацелены на первое место

Женская сборная России, которая с приходом на пост главного тренера Магомеда Алиомарова заметно преобразилась, снова ставит перед собой самые амбициозные задачи: первое общекомандное место и минимум три золотых медали. Все предпосылки для этого есть, так как в состав вошли почти все лидеры сборной: двукратная чемпионка Европы Стальвира Оршуш, олимпийская чемпионка и капитан команды Наталья Воробьёва и действующая чемпионка мира Инна Тражукова.

Курирующий развитие женской борьбы первый вице-президент ФСБР Омар Муртузалиев решил простимулировать девушек серьёзными премиальными: $10 тыс. — за победу $3 тыс. — за второе место и $1 тыс. — за бронзу.