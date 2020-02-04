Сразу два талантливых единоборца столкнулись с серьёзными проблемами с законом, которые ставят крест на их олимпийских амбициях. Но если проблемы борца Биляла Махова с допинговым законодательством грозят ему четырёхгодичной дисквалификацией и фактическим завершением карьеры, то боксёру Георгию Кушиташвили грозит реальный срок за хранение наркотиков и нападение на росгвардейца.

Кокаиновая дорожка не приведёт в Токио

В субботу ночью Кушиташвили вместе с другом задержали сотрудники Росгвардии на Фрунзенской набережной и при обыске обнаружили свёрток с наркотиками — примерно 0,5 грамма кокаина. Вероятно, за молодыми людьми служители правопорядка следили, чтобы взять с поличным. Кушиташвили решил оказать сопротивление и на одном из сотрудников продемонстрировал боксёрские навыки. Военный суд постановил заключить боксёра под стражу. Теперь ему грозит заключение до 10 лет, а Федерация бокса России уже исключила его из списков членов сборной команды.

Кушиташвили считался одним из самых перспективных российских полутяжей в олимпийском боксе и к 24 годам имеет богатую международную карьеру. Проблемы с сотрудниками органов он имел и в 2017 году, когда его не пустили на чемпионат Европы в Харькове. Боксёр по душевной простоте рассказал украинским пограничникам, что посещал Крым, заезжая туда с российской стороны, чем нарушил законодательство Украины и получил трёхлетний запрет на въезд. В итоге сборная России недосчиталась потенциальной медали.

Прошлый сезон получился для Георгия неоднозначным. С одной стороны он отлично проявил себя на домашнем чемпионате мира в Екатеринбурге, где остановился в шаге от медали. В четвертьфинале Кушиташвили дал близкий бой олимпийскому чемпиону из Кубы Хулио Ла Крусу, но уступил по очкам. Это и осложнило его шансы попасть в олимпийскую сборную. В отличие от призёров чемпионата мира Георгий отправился на чемпионат России в Самару, где должен был отстаивать статус первого номера, однако в финале уступил чеченскому боксёру, представителю клуба «Ахмат» Имаму Хатаеву.

Таким образом Хатаев перехватил статус первого номера в сборной и должен ехать на квалификационный турнир в Лондоне, а Кушиташвили должен был его страховать в случае травмы или неудачи. Примечательна реакция различных сторон на эту ситуацию после задержания боксёра. Так Федерация бокса России заявляет, что именно Хатаев, а не Кушиташвили рассматривался основным кандидатом на попадание в олимпийскую команду, хотя у 25-летнего чеченца немного международного опыта. Но дальше пошли отдельные СМИ, представляющие Бурятию.

Так в статье издания «Республика» утверждается , что боксёра могли подставить из-за амбиций Рамзана Кадырова сделать призёром Олимпиады своего любимца Хатаева и даже говорят, что за отказ от Олимпиады Георгию предлагали 30 млн рублей. Только все эти доводы разбиваются одним фактом. Хатаев стал чемпионом России и отобрался на квалификационный турнир. В такой ситуации, помочь Кушиташвили могли только травма или поражение конкурента в Лондоне и собственный успех в дальнейших отборочных мероприятиях. Однако устранение бурятского боксёра никак не влияет на перспективы Хатаева. Ему также как и прежде надо проходить квалификацию.

Георгий Кушиташвили Сергей Бобылев/ТАСС

Федерация бокса России обещала оказать Кушиташвили помощь с услугами адвокатов, но при этом заверила, что поддержит самые жёсткие санкции в его отношении, если его вина будет доказана. В любом случае как бы ни сложилась дальнейшая судьба боксёра в суде, у него теперь есть только один способ продолжения карьеры — выход на профессиональный ринг в том случае, если ему удастся избежать заключения или оно будет не очень длительным.

«Откосить» по пути канадской гребчихи Махову будет сложнее

Серебряный призёр Олимпиады в Лондоне и трёхкратный чемпион мира по вольной борьбе Билял Махов в конце прошлого года вернулся в большой спорт после тяжёлой травмы спины, из-за которой он не выступал два года. По сути с началом этих проблем Махов перестал конкурировать с лучшими борцами мира, а на Олимпиаде в Рио выбыл в первом круге. Однако за время его отсутствия в России так и не появилось элитного тяжеловеса. На прошлогоднем чемпионате мира этот вес остался единственным, где наши вольники не завоевали лицензию, а потому возвращение Махова на прежний уровень могло закрыть эту вакансию.

Борец успешно вернулся на ковёр на Кубке «Алроса» в конце ноября, а в январе поехал на международные соревнования в Рим, где уверенно дошёл до финала, но уступил иранскому сопернику. Именно там рано утром он сдал ту злополучную пробу офицеру РУСАДА, которая и показала наличие гормона роста. Сам спортсмен на звонки прессы не отвечает, однако президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сказал, что беседовал с Маховым и понял, что гормон роста он мог получить половым путём от жены, которая принимает его по медицинским показаниям.

Билял Махов (слева) и Элизбар Одикадзе Михаил Джапаридзе/ТАСС

Здесь чувствуется отсылка к прецеденту канадской гребчихи Лоренс Венсан-Лапуант, которая обосновала присутствие в организме препарата для набора мышечной массы связью с бывшим бойфрендом и избежала санкций ВАДА. Примет ли РУСАДА аналогичные объяснения Махова, а главное удастся ли борцу предоставить серьёзные доказательства, вопрос сложный, однако даже при благоприятном исходе он может не получить приглашения на Олимпиаду, если российские спортсмены будут туда допускаться по индивидуальным приглашениям, как два года назад в Пхёнчхане.

Более того пока будут идти разбирательства Федерации спортивной борьбы проще сделать ставку на другого борца в схватке за олимпийскую путёвку, а если ему удастся её добыть, то и в Токио должен выступать именно он. Для Махова же дисквалификация будет обозначать завершение карьеры в борьбе. Впрочем, шанс остаться в спорте у него ещё есть. Билял одно время тренировался с бойцами ММА, в частности с Андреем Орловским, и даже имел на руках предварительный контракт с UFC. Сложно сказать, как в Америке отнесутся к этому скандалу с его участием, но в российских ММА он бы точно нашёл работу и смог бы выступать безо всякого допинг-контроля. Так лига ACA подписала тяжеловеса Руслана Магомедова, который был пожизненно забанен на территории США за троекратное нарушение антидопингового законодательства.