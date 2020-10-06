Боксёр Сироткин нокаутировал Денниса на турнире в Минске

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Экс-чемпион UFC и один из лучших бойцов в истории американец Джон Джонс прокомментировал возможность провести поединок с чемпионом в среднем весе нигерийцем Исраэлем Адесаньей.

Если нам нужно подраться, я буду счастлив сделать это в предстоящие шесть месяцев. Иззи (Иcраэль Адесанья. — NEWS.ru) упоминает меня в интервью каждый месяц. Единственный раз, когда ты слушаешь меня,...