Боксёр Сироткин нокаутировал Денниса на турнире в Минске

В Минске завершился очередной турнир по боксу серии KOld Wars. В главном бою вечера российский средневес Андрей Сироткин победил нокаутом в восьмом раунде британца Гранта Денниса.
В соглавном поединке в первом среднем весе россиянин Алексей Евченко и британец Асини Байфилд завершили 10-раундовый поединок вничью.
Серия KOld Wars организована британской промоутерской компанией Siesta Boxing.
Как писал NEWS.ru, экс-чемпион UFC и один из лучших бойцов в истории американец Джон Джонс прокомментировал возможность провести поединок с чемпионом в среднем весе нигерийцем Исраэлем Адесаньей.
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