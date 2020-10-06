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Боксёр Сироткин нокаутировал Денниса на турнире в Минске

07:43, 07 октября 2020 49
Андрей Сироткин Андрей Сироткин Фото: andrey___sirotkin/instagram.com

В Минске завершился очередной турнир по боксу серии KOld Wars. В главном бою вечера российский средневес Андрей Сироткин победил нокаутом в восьмом раунде британца Гранта Денниса.

В соглавном поединке в первом среднем весе россиянин Алексей Евченко и британец Асини Байфилд завершили 10-раундовый поединок вничью.

Серия KOld Wars организована британской промоутерской компанией Siesta Boxing.

Как писал NEWS.ru, экс-чемпион UFC и один из лучших бойцов в истории американец Джон Джонс прокомментировал возможность провести поединок с чемпионом в среднем весе нигерийцем Исраэлем Адесаньей.

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