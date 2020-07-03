Боксёр Гассиев отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/f870f388-bd39-11ea-ac1a-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боксёр, экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев выразил соболезнования в связи с кончиной отца и тренера Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.

Ушёл из жизни Абдулманап Нурмагомедов. Вечная память. Скорбим, — написал Гассиев на своей странице в Instagram.

Как писал NEWS.ru, глава промоутерской компании FIGHT NIGHTS Камил Гаджиев рассказал как уход из жизни Абдулманапа Нурмагомедова отразится на карьере его сына.

О кончине Абдулманапа Нурмагомедова ранее сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. В последние недели Абдулманап находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц. Врачи диагностировали осложнения после из-за COVID-19. 22 июня Хабиб Нурмагомедов заявил, что состояние его отца остаётся тяжёлым. Врачам удалось вылечить COVID-19, однако последствия инфекции влияют на организм. Президент Владимир Путин ранее пообещал бойцу посодействовать в лечении его отца и тренера.