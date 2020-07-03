Гаджиев: Хабиб не будет думать о карьере после смерти отца

https://static.news.ru/photo/b80c6bc4-bd39-11ea-b55b-fa163e074e61_660.jpgАбдулманап Нурмагомедов и Камил ГаджиевФото: kamilgadzhiev/instagram.com
Глава промоутерской компании FIGHT NIGHTS Камил Гаджиев рассказал как уход из жизни Абдулманапа Нурмагомедова отразится на карьере его сына.
С одной стороны, может быть, наоборот можно собраться и сделать это (провести бой). Но и тому, и другому (снятию с боя) будет логичное объяснение. О чем-то думать или рассуждать будет абсолютно неуместно, пройдет некоторое время, прежде чем Хабибу нужно будет об этом (о карьере) задуматься, — приводит слова Гаджиева ТАСС.
Также специалист отметил, что Абдулманап Нурмагомедов изменил ход истории в российском спорте и увековечил своё имя.
Как писал NEWS.ru, министр спорта РФ Олег Матыцин выразил глубочайшие соболезнования семье Абдулманапа Нурмагомедова, назвав его выдающимся тренером.