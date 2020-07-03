Гаджиев: Хабиб не будет думать о карьере после смерти отца

С одной стороны, может быть, наоборот можно собраться и сделать это (провести бой). Но и тому, и другому (снятию с боя) будет логичное объяснение. О чем-то думать или рассуждать будет абсолютно неуместно, пройдет некоторое время, прежде чем Хабибу нужно будет об этом (о карьере) задуматься, — приводит слова Гаджиева ТАСС .