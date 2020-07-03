Министр спорта РФ назвал Нурмагомедова-старшего мудрым наставником

https://static.news.ru/photo/260dd3e2-bd35-11ea-8e45-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил глубочайшие соболезнования семье Абдулманапа Нурмагомедова, назвав его выдающимся тренером.

От имени Министерства спорта РФ и себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Абдулманапа Магомедовича Нурмагомедова. Не стало выдающегося тренера, мудрого наставника, воспитавшего многих чемпионов по боевому самбо и борьбе, — приводит слова Матыцина пресс-служба ведомства.

По словам Матыцина, всю свою жизнь Абдулманап посвятил подготовке спортсменов высокого класса и популяризации занятий спортивными единоборствами. Глава Минспорта отметил, что благодаря ему огромных успехов в смешанных боевых искусствах добился его сын Хабиб Нурмагомедов.

О кончине Абдулманапа Нурмагомедова ранее сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В последние недели Абдулманап находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц.