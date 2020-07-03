Единоборства

Министр спорта РФ назвал Нурмагомедова-старшего мудрым наставником

16:51, 03 июля 2020
Олег Матыцин Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил глубочайшие соболезнования семье Абдулманапа Нурмагомедова, назвав его выдающимся тренером.

От имени Министерства спорта РФ и себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Абдулманапа Магомедовича Нурмагомедова. Не стало выдающегося тренера, мудрого наставника, воспитавшего многих чемпионов по боевому самбо и борьбе, — приводит слова Матыцина пресс-служба ведомства.

По словам Матыцина, всю свою жизнь Абдулманап посвятил подготовке спортсменов высокого класса и популяризации занятий спортивными единоборствами. Глава Минспорта отметил, что благодаря ему огромных успехов в смешанных боевых искусствах добился его сын Хабиб Нурмагомедов.

О кончине Абдулманапа Нурмагомедова ранее сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В последние недели Абдулманап находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц.

Ранее соболезнования выразили председатель комитета Госдумы по делам национальностей, заслуженный тренер России Валерий Газзаев, бывший президент Федерации регби России Мамука Лосаберидзе, российский боец Сергей Харитонов, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

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