Газзаев выразил соболезнования в связи с кончиной отца Хабиба Нурмагомедова

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей, заслуженный тренер России Валерий Газзаев выразил соболезнования в связи с кончиной Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Вся спортивная общественность хочет выразить глубочайшие соболезнования в адрес человека, который воспитал чемпиона, и который принёс спортивную славу для страны, — сказал Газзаев в разговоре с NEWS.ru
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ранее сообщил, что в Москве скончался Абдулманап Нурмагомедов — отец бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. В последние недели Абдулманап находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц. Врачи диагностировали осложнения после из-за COVID-19.
О госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы стало известно 25 апреля. В начале мая его доставили в военный госпиталь Москвы и сделали операцию на сердце. Позднее Хабиб дал комментарий о состоянии отца. 22 июня он заявил, что состояние его отца остаётся тяжёлым. Врачам удалось вылечить COVID-19, однако последствия инфекции влияют на организм. Президент Владимир Путин ранее пообещал бойцу посодействовать в лечении его отца и тренера.
Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, а российский боец Сергей Харитонов назвал смерть Абдулманапа трагедией, писал NEWS.ru.
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