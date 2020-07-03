Газзаев выразил соболезнования в связи с кончиной отца Хабиба Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/c5a2d58a-bd24-11ea-97df-fa163e074e61_660.jpg Валерий Газзаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей, заслуженный тренер России Валерий Газзаев выразил соболезнования в связи с кончиной Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Вся спортивная общественность хочет выразить глубочайшие соболезнования в адрес человека, который воспитал чемпиона, и который принёс спортивную славу для страны, — сказал Газзаев в разговоре с NEWS.ru

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ранее сообщил, что в Москве скончался Абдулманап Нурмагомедов — отец бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. В последние недели Абдулманап находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц. Врачи диагностировали осложнения после из-за COVID-19.

О госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы стало известно 25 апреля. В начале мая его доставили в военный госпиталь Москвы и сделали операцию на сердце. Позднее Хабиб дал комментарий о состоянии отца. 22 июня он заявил, что состояние его отца остаётся тяжёлым. Врачам удалось вылечить COVID-19, однако последствия инфекции влияют на организм. Президент Владимир Путин ранее пообещал бойцу посодействовать в лечении его отца и тренера.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, а российский боец Сергей Харитонов назвал смерть Абдулманапа трагедией, писал NEWS.ru.