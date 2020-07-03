Лосаберидзе считает, что Хабибу нужно доказать чемпионство в память об отце

https://static.news.ru/photo/4497036a-bd26-11ea-b71d-fa163e074e61_660.jpg Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший президент Федерации регби России Мамука Лосаберидзе считает, что теперь действующему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову в память о своём погибшем отце Абдулманапе необходимо доказать, на что он способен.

Хабиб может в память о своём отце доказать, что он серьёзный, а не временный чемпион. Смерть наших близких даёт нам больше возможностей и сил. Ему необходимо продолжать свою спортивную карьеру, — сказал Лосаберидзе корреспонденту NEWS.ru.

Он добавил, что сожалеет об этой утрате.

В Москве скончался Абдулманап Нурмагомедов — отец бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В последние недели Абдулманап находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц. Врачи диагностировали осложнения после COVID-19.

О госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы стало известно 25 апреля. В начале мая его доставили в военный госпиталь Москвы и сделали операцию на сердце. Позднее Хабиб дал комментарий о состоянии отца. 22 июня он заявил, что его состояние остаётся тяжёлым. Врачам удалось вылечить его от COVID-19, однако последствия инфекции влияют на организм.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, писал NEWS.ru.