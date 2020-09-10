Боец ММА Харитонов остался довольным формулой боя с Уильямсом

https://static.news.ru/photo/0d04add4-f369-11ea-8e9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/sergei_kharitonov

Российский боец смешанных единоборств, дебютант в профессиональном боксе Сергей Харитонов признался, что формула боя, в котором он встретится с британцем Дэнни Уильямсом, его устраивает.

Формула [проведения поединка] устраивает. Будет непросто спустя определённое количество лет вернуться в ринг, первый раз выступаю профессионально, мы отработали всё, чтобы никто не говорил, мол, Харитонов вышел из ММА и не справился. Я же изначально боксёр, — сказал Харитонов на пресс-конференции.

Поединок Харитонов — Уильямс пройдёт на баскетбольной арене «Химки» 11 сентября в Москве в рамках большого боксёрского вечера. Бой будет длится шесть раундов по три минуты. В этот же день на ринг выйдут россиянин Фёдор Чудинов и британец Умар Садик.

Как сообщал NEWS.ru, 40-летний Харитонов давно собирался попробовать свои силы на профессиональном ринге, но пока не доходили руки. В числе его любительских боксёрских достижений — серебро чемпионата России — 2004 и чемпионата Азии. После того как Майк Тайсон изъявил желание вернуться в бокс, Харитонов несколько раз предлагал себя в качестве его соперника.