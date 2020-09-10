Британский боксёр призвал доброжелательно отнестись к Чудинову

https://static.news.ru/photo/a8d1486e-f362-11ea-83a2-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Чудинов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Британский боксёр Умар Садик заявил, что уверен в своей победе 11 сентября над Фёдором Чудиновым, и призвал после поражения россиянина относиться к нему доброжелательно.

Конечно, есть разница в опыте, но мы отлично подготовлены и настроены. Мы покажем настоящий бой. Самый высокий уровень бокса показывают британские спортсмены, именно они должны быть чемпионами, — сказал Садик на пресс-конференции.

Соперник Чудинова добавил, что россиянин прекрасный парень.

Я не сомневаюсь, Чудинов — прекрасный парень, он мне очень нравится, но тем, кто сомневается, достаточно ли я опытный, могу сказать, что я на самом высоком уровне. Поэтому когда я выиграю, будьте к нему доброжелательны, — сказал Садик.

Между тем боец ММА Сергей Харитонов, который 11 сентября дебютирует в профессиональном боксе, после вступительного слова Садика подарил ему деревянные счёты.

Российские люди гостеприимные и чудесные. Я рад, что у меня есть друзья, которые дарят такие подарки, — добавил он.

Ранее Чудинов заявил, что намерен сохранить свой пояс в поединке с Садиком, писал NEWS.ru.

11 сентября в Москве пройдёт большой боксёрский вечер. Встреча Чудинов — Садик состоится на баскетбольной арене «Химки» и будет длиться шесть раундов по три минуты. В этот же день в профессиональном боксе дебютирует один из самых успешных и уважаемых российских бойцов ММА последнего десятилетия Сергей Харитонов.