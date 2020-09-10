Дебютирующий в боксе Харитонов намерен отправить в нокаут Уильямса

https://static.news.ru/photo/94a4619e-f35f-11ea-98cf-fa163e074e61_660.jpg Сергей Харитонов Фото: kharitonovmma/instagram.com

Знаменитый российский боец смешанных единоборств, дебютирующий в профессиональном боксе, Сергей Харитонов признался, что не бросал октагон и продолжает тренировки. Однако выступить в боксе является его мечтой.

Я продолжаю тренироваться по разным правилам, но для меня, как для изначального боксёра, давно было заветной мечтой выступить на профессиональном ринге. Я приложу все усилия, чтобы за столь короткий промежуток времени подготовиться и показать зрелищный поединок, — сказал Харитонов на пресс-конференции, посвящённой предстоящему поединку с британцем Денни Уильямсом.

Также россиянин заявил, что его соперник является достойным парнем.

Уильямс — серьёзный боксёр, он достойный парень, но все наши прелюдии закончатся, как только мы выйдем на ринг. Я хочу победить нокаутом, — добавил он.

11 сентября в Москве состоится большой боксёрский вечер. Встреча Харитонов — Уильямс пройдёт на баскетбольной арене «Химки» и будет длиться шесть раундов по три минуты.

Ранее NEWS.ru объяснял, зачем одному из самых успешных и уважаемых российских бойцов ММА последнего десятилетия Харитонову, проводившему несколько раз поединки по правилам кикбоксинга, нужно боксировать с обидчиком Майка Тайсона.