Дебют в 40 лет: зачем Харитонову боксировать с обидчиком Тайсона

Сергей Харитонов — один из самых успешных и уважаемых российских бойцов ММА последнего десятилетия. При этом он несколько раз проводил поединки по правилам кикбоксинга, а 11 сентября впервые примет участие в турнире по профессиональному боксу. В юности Харитонов неплохо выступал по любителям и имеет звание мастера спорта. Его соперник — 47-летний британец Дэнни Уильямс — известен благодаря победе над Майком Тайсоном и титульному бою с Виталием Кличко. NEWS.ru рассказывает об очередном эксперименте Харитонова и вспоминает, как пробовали силы в боксе другие известные российские бойцы.

Вместо Тайсона его «могильщик»

40-летний Харитонов давно собирался попробовать свои силы на профессиональном ринге, но пока не доходили руки. В числе его любительских достижений — серебро чемпионата России—2004 и чемпионата Азии. После того, как Майк Тайсон изъявил желание вернуться в бокс, Харитонов несколько раз предлагал себя в качестве его соперника. Но пока Железный Майк будет участвовать в выставочном поединке двух легенд с Роем Джонсом, Харитонов нашёл того, кто в своё время очень круто сделал себе имя в бою с Тайсоном.

В июле 2004 года ничем не примечательный тяжеловес нокаутировал в четвёртом раунде легенду мирового бокса. Железный Майк к тому времени основательно «проржавел», и его запала хватало только на два-три раунда. Погоняв Уильямса по рингу, он быстро сжёг все остатки своего бензина и стал лёгкой жертвой соперника. Популярность Уильямса в тот момент скакнула до небес, а с Тайсоном по сути было всё кончено. После этого он ещё раз безвольно проиграл таким же образом и повесил перчатки на гвоздь. Уильямс использовал свой звёздный час, получив титульный бой с Виталием Кличко в декабре 2004 года.

Дэнни Уильямс PA Wire/PA Images/ТАСС

После этого он ещё какое-то время считался приличным боксёром, но через пару лет окончательно вышел в тираж. Всё последнее десятилетие британец колесил по Европе в качестве джорнимена, с переменным успехом выступая против боксёров, чьи фамилии в его послужном списке вы увидите в первый и последний раз в жизни. В последний раз Уильямс выходил в ринг в ноябре прошлого года и к удивлению многих нокаутировал в первом раунде немецкого боснийца Мехмеда Чмалича.

Нынешней формы вряд ли хватит 47-летнему ветерану, чтобы одолеть более подготовленного Харитонова. Но при этом есть шанс, что бой получится зрелищным и завершится ярким нокаутом, в которых Уильямс за все эти годы побывал больше десятка раз.

Разовые вылазки и фрик-шоу

Многие известные российские бойцы ММА пробовали свои силы в профессиональном боксе, однако всё, как правило, заканчивалось разовыми вылазками. Обычно им противостояли боксёры в лучшем случае средней руки, но даже такие поединки ясно давали понять, что против топовой оппозиции мастерам смешанного стиля делать в ринге нечего. Самый известный опыт получил Александр Емельяненко. В 2009 году он, будучи на пике своей формы, провёл поединок с кандидатом в мастера спорта Хизиром Плиевым. Судьи насчитали в том бою ничью, но, откровенно говоря, Емельяненко можно было отдать только четвёртый раунд.

Спустя 10 лет история с выходом Александра в ринг повторилась уже в виде фарса. В лишённом всякой спортивной интриги шоу, организованном на потеху далёкой от единоборств публики, Емельяненко в первом же раунде нокаутировал мастера силового экстрима Михаила Кокляева и завоевал даже какой-то бутафорский пояс по версии телеканала, проводившего этот бой. Кроме того, в Сеть периодически попадали спарринги Емельяненко с боксёрами из чеченского клуба «Ахмат», в которых обладатель известной бойцовской фамилии выполнял функции мешка на ножках.

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе Али Багаутинов тогда только готовился к дебюту в октагоне и решил проверить свои силы на профессиональном ринге. В соперники ему был приглашён белорус Антон Бекиш, который в тот момент имел соотношение побед и поражений 5-5. Недостаток боксёрской школы Али с лихвой компенсировал напором и физической мощью и выиграл у своего визави каждый из четырёх раундов. Продолжения в боксе у него не последовало, а Бекиш после этого провёл ещё 16 поединков и ни одного не выиграл.

Али Багаутдинов puncherking/instagram.com

Полная смена специализации

Подобные поединки всегда рассматривались бойцами ММА как желание или приобрести новый опыт и отработать какие-то навыки или стремление расширить собственную аудиторию. Исключением стал лишь Абдул-Керим Эдилов, успешно выступавший в Fight Nights, где он бил нынешнего топа UFC Иржи Прохазку. После увольнения из UFC из-за неприятной допинговой истории Эдилов решил продолжить карьеру на родине, однако выбрал не базирующуюся в Чечне лигу ACA, а боксёрские турниры, проводившиеся под эгидой Akhmat Promotion Company.

Эдилов принял участие в двух боях в тяжёлом весе и оба завершил эффектными нокаутами в первом раунде. Третий поединок он проведёт 3 сентября в Грозном, где его визави станет известный российский боец Денис Бахтов. К 40 годам последний окончательно превратился в джорнимена, на котором юные таланты прокачивают своё рекорд.

Харитонов вряд ли в 40 лет захочет всерьёз начинать боксёрскую карьеру, поэтому для него бой с Уильямсом — лишь очередная возможность заявить о себе на родине, а заодно неплохо заработать. Именно последний фактор давно уже стал определяющим на карьерном пути Харитонова, отодвинув на второй план возможные звания и трофеи.