Боксёр Чудинов не намерен отдавать свой чемпионский пояс Садику

https://static.news.ru/photo/2a4eb32e-f361-11ea-985e-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Чудинов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боксёр Фёдор Чудинов заявил, что намерен сохранить свой пояс в поединке с британцем Умаром Садиком.

Я хочу показать бокс, что ещё показывать. Посмотрел бои соперника, его открытую тренировку — это хороший соперник. Я готовился к поединку не для того, чтобы отдавать пояс. Проводил подготовку во Владикавказе. Из-за пандемии часто сменялись соперники и приходилось оставаться в форме, но было достаточно времени, чтобы подготовиться к Умару. Я никого не разочарую в бою, — сказал Чудинов на пресс-конференции в Москве.

В прошлый раз Чудинов выходил на бой в декабре 2019 года во Владикавказе, где одолел французского оппонента Хассана Н'Дам Н'Жикама. Благодаря победе Фёдор завоевал пояс WBA Gold. В 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) организаторы отменили два поединка российского боксёра.

11 сентября в Москве пройдёт большой боксёрский вечер. Встреча Чудинов — Садик состоится на баскетбольной арене «Химки» и будет длиться шесть раундов по три минуты. В этот же день в профессиональном боксе дебютирует один из самых успешных и уважаемых российских бойцов ММА последнего десятилетия Сергей Харитонов, писал NEWS.ru.