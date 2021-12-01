Александр Емельяненко 60 раз выжал 60-килограммовую штангу от груди

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в Instagram видеозапись с тренировки, в ходе которой выполнял жим лёжа на скамье. Как сказал спортсмен, он исполнил 60 повторений с весом 60 килограммов.

60 кг. Я выжал 60 раз! А ты сможешь? — подписал Емельяненко видеозапись.

При этом пользователи социальной сети раскритиковали технику выполнения упражнения Емельяненко. Они отметили, что большинство повторений боец исполнил не с полной амплитудой.

За профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 37 боёв, в которых одержал 29 побед (25 — досрочно), потерпел девять поражений, а ещё одна схватка была признана несостоявшейся. Александр известен по выступлениям в японском промоушене PRIDE, в 2010 году победил Энди Бегтссона и взял пояс чемпиона ProFC.

Ранее бразильский боец смешанных единоборств Марсио Сантос заявил, что средневес Артур Гусейнов обладает более сильным ударом, чем экс-чемпион ProFC Александр Емельяненко. Как сказал спортсмен, в поединке с ветераном PRIDE он не получил серьёзного ущерба.