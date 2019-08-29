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Исполком Международной боксёрской ассоциации (AIBA) рассмотрит вопросы нового исполняющего обязанности президента и главы комиссии по этике. Также будут рассмотрены вопросы подготовки к чемпионату мира, который в сентябре примет Екатеринбург.

Мы слышим много предположений о возможном банкротстве AIBA, и в связи с этим я хотел бы заявить, что это не является вариантом, который мы рассматриваем, мы работаем над реструктуризацией AIBA и у нас есть варианты для обеспечения устойчивости AIBA. Исполнительный комитет продолжает работать как единая команда, чтобы преодолеть проблему, — приводит пресс-служба Федерации бокса России слова временного президента AIBA Мохаммеда Мустасана.

Также чиновник поблагодарил Федерацию бокса России за активную роль в AIBA и проведения двух крупных мероприятий: Международного дня бокса и Всемирного боксёрского форума. Также Мастасана лично поблагодарил генерального секретаря организации Умара Кремлёва за стремление к реформам бокса.

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