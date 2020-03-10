Отечественная валюта продолжает снижаться вслед за нефтью. Курс доллара на старте торгов подскочил на 4,2 рубля, до 72,77 рубля, евро — на 5,1 рубля, до 82,6 рубля. Сайт Московской биржи к тому же оказался недоступен. Акции Сбербанка открыли торги падением на 13%, ВТБ — на 11,7%. Бумаги «Роснефти» проваливаются на 12%, «Газпрома» — на 12,5%, «Лукойла» — на 14%. Инвесторы ждут решительных мер со стороны Минфина и ЦБ, однако там лишь успокаивают возможностью «распотрошить» средства ФНБ. В сложившейся ситуации экономисты ждут повышения ключевой ставки со стороны Банка России. ЦБ вводит временные регуляторные послабления для банков.

Падение нефтяных котировок обусловлено тем, что Россия отклонила предложение ОПЕК+ о допсокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, но, несмотря на это, картель решил ввести новые меры поддержки. Подобная реакция, казалось бы, на хорошие новости вызвана тем, что планируемый объём сокращения очень велик. Без участия Москвы входящим в ОПЕК странам будет тяжело выполнять дополнительные ограничения, поэтому есть вероятность, что договорённости перестанут выполняться, ещё не начавшись.

На этом фоне нефть Brent обрушилась на треть, обновив даже самые минимальные пессимистические прогнозы. Во вторник, 10 марта, Brent торгуется у отметки $37, набирая 7,7%.

Но ситуацию ухудшает дальнейшее распространение коронавируса за пределами Китая. Этот фактор заставляет инвесторов верить в то, что экономический ущерб от вспышки эпидемии будет гораздо сильнее, чем ожидалось.

Динамика активов EM, в том числе рубля, сейчас зависит от того, как скоро пройдёт острая фаза распространения коронавируса, а также утихнет паника. Тогда ситуация сможет стабилизироваться и начнётся восстановление нефти, а следом рубля. Пока рост пары доллар/рубль продолжится. Котировки, возможно, достигнут уровня 70. Иван Капустянский ведущий аналитик Forex Optimum ведущий аналитик Forex Optimum

Подрыв переговоров

Сенсационный срыв каких-либо вообще, пускай по минимуму, но всё же договорённостей за столом ОПЕК+ в Вене, кажется, не принимала в расчёт заранее ни одна из серьёзных действующих на рынке сил. А худшим сценарием считали вариант, когда новых сокращений ни на 1 млн, ни на 600 тысяч баррелей не будет, но старые условия сделки продлят на второй квартал с уводом, как и было, за скобки более чем 2 млн временно не добытых никем баррелей.

И когда на прошлой неделе источники Reuters предварительно сообщили, что Россия по-прежнему отказывается поддержать какое-либо новое сокращение, но вроде бы готова продлить на 3 месяца прежние договорённости, «медведи» на рынке, видимо, решили испытать нервы российской делегации на прочность, уронив марку Brent сначала до уровня в $47 за баррель, а потом и вплотную к $45. Как выяснилось позже, не срослось в итоге даже и такое, казалось бы, простейшее и «предрешённое» соглашение — о простом продлении действия прежних квот. Участников, видимо, захлестнули эмоции, и когда каждая из сторон осознала, что «по её» не будет, то все просто отказались подписывать какой-либо новый документ, а действие старого истекает 31 марта. И это значит, что с 1 апреля нефтяные компании в каждой стране сами вправе решать, какой именно объём топлива они добудут.

Руки у всех теперь формально полностью развязаны. Понятно, что падение цен за двое суток и без того превысило 12%, и всё же удивительно, что «медведи» не смогли в тот же день ещё более воспользоваться ситуацией. И будет даже любопытно проверить теперь различные теории, глядя на поведение рынка в его естественном состоянии, когда, конечно, рулят ценами эмоции, да только вот при этом расклад по нефти больше не смещён ни влияниями искусственных сокращений, ни попытками групп заинтересованных игроков додавить цены как можно ниже, чтобы буквально вынудить на принятие ответных мер весь картель и примкнувшие к нему за последние 3 года страны, включая и Россию как крупнейшего добытчика. Пётр Пушкарёв трейдер и шеф-аналитик TeleTrade трейдер и шеф-аналитик TeleTrade

Целый ряд экспертов утверждал ещё на днях, что цены перейдут к свободному падению и надолго останутся потом колебаться между отметками в $40 и $50 — даже и при «малом» новом сокращении «только» на 500–600 тысяч баррелей в сутки вместо предлагавшихся 1,5 млн баррелей. Теперь же, когда соглашения нет вовсе, и на рынок теоретически в любой момент смогут вернуться ранее «изъятые» ОПЕК+ из обращения объёмы, сценарии подобного резкого свободного падения цены под $25, разумеется, полностью исключать не стоит.

На текущей неделе из данных могли бы повлиять на рынок нефти разве что запасы, по данным сначала от Американского института нефти (API) во вторник ближе к полуночи по Москве, а затем и от Минэнерго США в 17:30 мск среды. Но в основном движения нефти определят сейчас не новости, а «техника», подразумевая под «техникой» постепенно формирующиеся рано или поздно сигналы к развороту рынка. Таковой разворот задерживается ещё и некоторой синхронизацией с продолжающимся пока падением фондовых индексов США и Европы. Но если падение покажется ОПЕК избыточным, говорит Пушкарёв, то лидеры делегаций всегда могут созвониться по конференц-связи и всё-таки принять решение, скажем, продлить ещё на месяц или на квартал хотя бы действующие пока до 31 марта квоты. О такой возможности говорили в пятницу и представители Ирана уже после завершения встречи, но понятно, что для изменений позиций России должны иметь место какие-то просто безостановочные масштабы падения, что в целом маловероятно: не так страшен вирус, как глаза про него читающего и пишущего.

Но в целом при какой-то реально критичной ситуации и ради сохранения доверительных отношений с ОПЕК на будущее Россия могла бы и пойти на мягкий компромисс: согласиться что-то сократить, но не 500 млн баррелей, конечно, а меньше, к тому же медленнее, постепенно. «Ужаться» в объёмах на 200 тысяч или максимум на 300 тысяч баррелей, к примеру, суммируя по всем примкнувшим к ОПЕК странам — и так, чтобы, собственно. нефтяной картель тогда справедливо тоже сократил бы квоты пропорционально: не на 1 млн баррелей, а только на 400 тысяч или на 600 тысяч. Было бы логично.

Золото в плюсе

Цены на золото уверенно растут благодаря глобальной распродаже фондовых активов на фоне эпидемии коронавируса, а также снижению процентных ставок крупнейшими центробанками, из-за чего приобретать государственные облигации для защиты капитала становится ещё более невыгодно. Например, доходность 10-летних американских трежерис снизилась до рекордно низкого уровня — 0,85% после экстренного изменения ДКП в США, тогда как вероятность очередного снижения ставки на ближайшем заседании ФРС растёт. Сбережения домохозяйств США и ЕС достигли рекордно высоких отметок — порядка $2,6 трлн, из-за чего приток в ETF также увеличился до максимальных уровней с 2009-го года.

Профессиональные управляющие составляют полноценный портфель, солидная доля в котором должна состоять из высокорискованных долгосрочных инструментов. Раньше выбор делался в пользу облигаций, но так как они теперь в основной массе приносят отрицательную реальную доходность, инвесторы переключаются на золото.

Таким образом, золото получает поддержку сразу с двух сторон и вполне может подорожать до $1700 за унцию. Другие благородные металлы повторяют динамику золота и вот-вот должны укрепиться до своих исторических максимумов, которые последний раз были актуальны в 2012 году. Арсений Дадашев директор Академии управления финансами и инвестициями директор Академии управления финансами и инвестициями

На текущей неделе ожидается публикация темпов роста ВВП Японии за IV квартал 2019-го. Вероятнее всего, он окажется ещё хуже, чем ожидалось, из-за увеличенного налога с продаж в стране, который заметно снизил бизнес-активность. Если прогнозы подтвердятся, то золото вполне сможет ускорить восходящее движение. Кроме того, ожидается решение по ставке ЕЦБ: возможно, регулятор последует примеру США и объявит ввод новых стимулов для поддержки экономики. Как мы уже знаем — чем сильнее стимулы, тем институционалам выгоднее инвестировать в золото.

Инвестиции в золото будут актуальны ещё не один год, так что покупать его ещё не поздно. Главное — найти наиболее выгодные условия на рынке, например, ОМС от крупного банка или золотые монеты.