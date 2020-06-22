Цена нефти Brent поднялась выше $43

https://static.news.ru/photo/6968cb68-b4bd-11ea-ac00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Стоимость августовского фьючерса эталонной нефтяной марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 2,2% по сравнению с прошлой сессией и достигла $43,1 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 21:15 мск.

До этого Brent превышала отметку в $43 за баррель 8 июня.

Что касается нефти сорта WTI, то её рост оказался даже больше. Сейчас она торгуется на уровне $40,75 за баррель.

По итогам предыдущей недели рынок энергоносителей приблизился к максимуму с 9 марта — к $42,2 за баррель, прибавив почти 8% на сорт Brent. Состоится ли штурм этого рубежа с продолжением волны, которая способствовала росту стоимости чёрного золота на 140% с апрельских минимумов, или же рынок решится на более глубокую коррекцию, покажут события первых дней недели.

При этом, как писал NEWS.ru, цены на эталонные марки нефти начали постепенно снижаться в начале торгов 22 июня на фоне смешанных сигналов после заметного недельного роста.