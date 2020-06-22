Цена нефти Brent поднялась выше $43

Стоимость августовского фьючерса эталонной нефтяной марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 2,2% по сравнению с прошлой сессией и достигла $43,1 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 21:15 мск.
До этого Brent превышала отметку в $43 за баррель 8 июня.
Что касается нефти сорта WTI, то её рост оказался даже больше. Сейчас она торгуется на уровне $40,75 за баррель.
По итогам предыдущей недели рынок энергоносителей приблизился к максимуму с 9 марта — к $42,2 за баррель, прибавив почти 8% на сорт Brent. Состоится ли штурм этого рубежа с продолжением волны, которая способствовала росту стоимости чёрного золота на 140% с апрельских минимумов, или же рынок решится на более глубокую коррекцию, покажут события первых дней недели.
При этом, как писал NEWS.ru, цены на эталонные марки нефти начали постепенно снижаться в начале торгов 22 июня на фоне смешанных сигналов после заметного недельного роста.
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