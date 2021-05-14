Цена биткоина упала после очередного заявления Маска

https://static.news.ru/photo/378dc288-b6d8-11eb-a240-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Стоимость биткоина упала ниже $45 тысяч после того, как основатель компанииTesla Илон Маск сообщил, что производитель электромобилей может продать свои биткоин-активы. Об этом пишет Bloomberg.

Резкое падение цены биткоина началось после того, как миллиардер согласился с одним из пользователей в Twitter, который сказал, что в следующем квартале держатели биткоинов будут раздосадованы, когда узнают, что Tesla избавилась от оставшихся у неё биткоин-активов, — сообщает издание.

По данным агентства, 16 мая Маск несколько часов дискутировал с несколькими пользователями Twitter, критиковавшими изменение его позиции в отношении криптовалюты. Ранее он заявил, что на изменение его мнения повлияли экологические проблемы, связанные с потреблением огромного количества электроэнергии для совершения биткоин-транзакций.

13 мая стало известно, что Tesla прекратила приём биткоинов в качестве средства оплаты. Причиной этого стал неэкологичный способ получения криптовалюты. Маск признал, что криптовалюта — это хорошая идея на многих уровнях, она имеет «многообещающее будущее», но компания не может позволить себе наносить вред окружающей среде. В этой связи продажа автомобилей за биткоины не будет осуществляться до тех пор, пока криптовалюта не станет добываться с помощью устойчивых источников энергии.

На фоне этого заявления в ходе очередной торговой сессии биткоин потерял в цене 15,29% и опустился до $46,8 тысячи.