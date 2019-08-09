https://static.news.ru/photo/2e061adc-ba9d-11e9-8461-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/timatiofficial

Музыкант и бизнесмен Тимати поделился очередным акробатическим видео со своего отдыха на Мальдивах. На этот раз он показал, как катается с дочерью на велосипеде. Интернет-общественность умиляется, называя артиста «настоящим папой», однако News.ru решил приглядеться к новому видео Тимати с точки зрения безопасности ребёнка.

Ребёнок без страховки сидит на плечах у Тимати, который держит руль велосипеда только одной рукой — левой, другой рукой он держит доску для серфинга. При этом Тимати нажимает на педали босыми ногами, что не увеличивает его контроль над транспортным средством. Траектория движения переднего колеса неровная, видно, что музыкант с трудом удерживает равновесие. Вся эта конструкция движется по узкой деревянной дорожке, с обеих сторон которой — вода. Девочка держит отца за голову и улыбается. На лице Тимати тоже играет улыбка, видимо, он уверен в абсолютной безопасности данного предприятия.

35-летний Тимур Юнусов является отцом 5-летней Алисы, которая ещё не может адекватно оценивать степень опасности подобных игр. Однако очевидно, что, если бы в этот момент произошло нечто непредвиденное, что повлекло бы падение, музыканту было бы очень сложно быстро среагировать и обеспечить безопасность девочки.

Возможно, уверенность в себе Тимати связана с тем, что он обладает некими сверхспособностями с точки зрения акробатики. Неделю назад он поразил поклонников другим видео, на котором сохраняет равновесие и спокойствие, стоя на серф-доске, прикрепленной к движущейся яхте. Во время этого «полета» за яхтой Тимати размеренно выпивает чашечку кофе.