Российский рэп-исполнитель Тимати опубликовал видео со своего отдыха. На кадрах музыкант катается на доске для сёрфинга с чашкой в руках, в халате и с полотенцем на голове.
Запись на своей официальной странице в социальной сети
Несмотря на волны, шоумену всё же удалось сохранить равновесие во время катания. На видео он удержался на доске и благополучно вернулся на борт катера, который и создал волну.
Ранее News.ru сообщал, что экс-жена Тимати Алёна Шишкова раскрыла пол будущего ребёнка от его невесты Анастасии Решетовой. Родители специально держали результаты УЗИ втайне.