https://static.news.ru/photo/3df89dc0-b471-11e9-a403-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/timatiofficial

Российский рэп-исполнитель Тимати опубликовал видео со своего отдыха. На кадрах музыкант катается на доске для сёрфинга с чашкой в руках, в халате и с полотенцем на голове.

Запись на своей официальной странице в социальной сети Instagram он дополнил лаконичной фразой «по дороге на массаж».

Несмотря на волны, шоумену всё же удалось сохранить равновесие во время катания. На видео он удержался на доске и благополучно вернулся на борт катера, который и создал волну.

Ранее News.ru сообщал, что экс-жена Тимати Алёна Шишкова раскрыла пол будущего ребёнка от его невесты Анастасии Решетовой. Родители специально держали результаты УЗИ втайне.