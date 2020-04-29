Супруга принца Чарльза рассказала о занятиях балетом на карантине

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Герцогиня Корнуольская Камилла рассказала, как поддерживает себя в форме во время введённых из-за пандемии коронавируса карантинных ограничений. 72-летняя супруга наследника британского престола призналась, что уже полтора года занимается балетом вместе с подругами.

Жена принца Чарльза пояснила, что балет помогает ей в укреплении дисциплины, повышает уровень подвижности, улучшает осанку, даёт энергию. Герцогиня сочетает его с пилатесом и ходьбой, передаёт Sky News.

Мы все должны быть активными. Если мы не будем, нас заклинит и мы не сможем утром встать с постели, — рассказала женщина.

The Duchess of Cornwall has been secretly taking ballet lessons at home with a group of Silver Swanâ girlfriends for the last 18 months!

Camilla revealed her secret in a call with @DarceyOfficial and Angela Rippon as she was announced as vice patron of @RADheadquarters pic.twitter.com/tsZ3Ci2SQi — Rebecca English (@RE_DailyMail) April 28, 2020

9 апреля принц Чарльз и его жена отметили 15-летие супружеской жизни. По этому случаю пара поделилась новым совместным фото, которое сделала в поместье Биркхолл в Шотландии, писал NEWS.ru.