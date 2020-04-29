Супруга принца Чарльза рассказала о занятиях балетом на карантине

Герцогиня Корнуольская Камилла рассказала, как поддерживает себя в форме во время введённых из-за пандемии коронавируса карантинных ограничений. 72-летняя супруга наследника британского престола призналась, что уже полтора года занимается балетом вместе с подругами.
Жена принца Чарльза пояснила, что балет помогает ей в укреплении дисциплины, повышает уровень подвижности, улучшает осанку, даёт энергию. Герцогиня сочетает его с пилатесом и ходьбой, передаёт Sky News.
Мы все должны быть активными. Если мы не будем, нас заклинит и мы не сможем утром встать с постели, — рассказала женщина.
The Duchess of Cornwall has been secretly taking ballet lessons at home with a group of Silver Swanâ girlfriends for the last 18 months! Camilla revealed her secret in a call with @DarceyOfficial and Angela Rippon as she was announced as vice patron of @RADheadquarterspic.twitter.com/tsZ3Ci2SQi