Супруга принца Чарльза рассказала о занятиях балетом на карантине

Жена принца Чарльза пояснила, что балет помогает ей в укреплении дисциплины, повышает уровень подвижности, улучшает осанку, даёт энергию. Герцогиня сочетает его с пилатесом и ходьбой, передаёт Sky News.

The Duchess of Cornwall has been secretly taking ballet lessons at home with a group of Silver Swan’ girlfriends for the last 18 months!

Camilla revealed her secret in a call with @DarceyOfficial and Angela Rippon as she was announced as vice patron of @RADheadquarters pic.twitter.com/tsZ3Ci2SQi