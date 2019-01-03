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Меган Маркл попросила стилистку о контрасте с Миддлтон

Panoramic/ZUMAPRESS.com

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл договорилась со своей подругой-стилисткой Джессикой Малруни о том, чтобы её наряды максимально контрастировали с туалетом герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.

Договор был заключён с самого начала отношений американской актрисы и принца Гарри, чтобы никто не смог обвинить её в копировании гардероба Миддлтон, пишет Elle.

Подобное соглашение, по словам королевских инсайдеров, существовало также между принцессой Дианой и Сарой Фергюсон в 1980–1990-е годы.

Ранее News.ru писал о том, что первенец принца Гарри и Меган Маркл будет воспитываться в «нормальных» условиях, несмотря на его положение в обществе. Родители пообещали сделать всё возможное, чтобы оградить ребёнка от чрезмерного внимания публики.


#меганмаркл #кейтмиддлтон
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