Малышева рассказала, как выбрать хрен

Телеведущая Елена Малышева рассказала, как правильно выбрать хрен. Во время эфира программы «Жить здорово» телезрителям сообщили, что молодой хрен отличается небольшим размером и тонким корнем, тогда как плод старого растения более толстый и мясистый. Видеозапись программы опубликована на её официальном канале в YouTube.

При этом приглашённый в студию эксперт уточнил , что корень молодого хрена можно смело добавлять в салат, а старый хрен идеально подойдёт для создания различных соусов. Хранить хрен необходимо в прохладном влажном и тёмном месте. Эксперт добавил, что для достижения максимального срока хранения хрен желательно опустить в смоченный песок.

Ранее в Минпромторге рассказали о планах торговых сетей повысить цены на куриное мясо и яйца. Об этом поставщики сообщили ведомству на совещании 16 сентября. Эксперты назвали несколько объективных причин для повышения цен, включая высокий спрос на товар.

Известно, что оптовая цена филе куриной грудки на электронных торгах в европейской части России недавно установила годовой рекорд в 250–260 рублей за килограмм, а цена тушки бройлера достигла 140–150 рублей. Информацию подтвердил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.