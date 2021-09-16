Цены на курятину и яйца в России пообещали поднять

В Минпромторге рассказали о планах торговых сетей повысить цены на куриное мясо и яйца. Об этом поставщики сообщили ведомству на совещании 16 сентября, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. Эксперты назвали несколько объективных причин для повышения цен, включая высокий спрос на товар.

Известно, что оптовая цена филе куриной грудки на электронных торгах в европейской части России недавно установила годовой рекорд в 250–260 рублей за килограмм, а цена тушки бройлера достигла 140–150 рублей. Информацию подтвердил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Для повышения цен есть несколько объективных причин. Производство мяса птицы после падения в начале года пока так и не восстановилось. При этом спрос на этот товар высокий, поскольку курица сейчас является самым доступным с точки зрения цены белковым продуктом, — рассказал эксперт.

Он также добавил, что на стоимость влияют издержки, которые связаны с удорожанием кормов, упаковок, а также различных добавок.

Ранее в пресс-службе партии «Единая Россия» заявили, что цены на овощи, входящие в «борщовый набор» (картофель, капуста, лук, свёкла, морковь), подешевели на российских рынках ещё на треть. Данные партии основаны на результатах 35 тысяч рейдов по всей России.