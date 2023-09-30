Лукбуки, советы по стилю и позинг: что пишут паблики «ВКонтакте» о моде Рассказываем о сообществах во «ВКонтакте» про стиль и тренды

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Как говорила Коко Шанель, «мода — это не то, что существует только в платьях. Мода — в небе, на улице, в идеях». Одно дело — следить за последними трендами нового сезона, и совсем другое — найти собственный стиль. Чтобы понять, как какие вещи друг с другом сочетаются, что можно носить этой осенью и как не промахнуться с выбором ткани, NEWS.ru составил актуальную подборку пабликов о моде в социальной сети «ВКонтакте».

Вдохновляющие образы от канала «Модный лук»

Этот паблик — полноценная диджитал-книга образов или, как говорят стилисты, лукбук. Несколько раз в день админы канала составляют продуманные варианты внешнего вида на разные случаи жизни. Имиджмейкеры проекта используют для вдохновения не только полноценные предметы гардероба — брюки, футболки, пальто, но и акцентные детали — парфюм, оттенок губной помады или виниловую пластинку с альбомом винтажной рок-группы.

Для удобства пользователей в ленте найдутся конкретные ссылки и артикулы определенных товаров по выгодным ценам. Единственный недостаток паблика — узкая направленность образов. Предложенные варианты смогут примерить только люди, которым нравится экспериментировать со стилем.

О позинге, моде и стиле с блогером Машей Пак

Этот паблик ведет модель и блогер Маша Пак. В описании к сообществу она обещает подписчикам научить их любить себя. Девушка делает это с помощью вдохновляющих фото с модных показов и из личного архива. В основном посты Маши делятся на два вида: инструкции для позирования и рассуждения о модных трендах с картинками.

Модель не просто постит собственные луки, но и активно обсуждает их с 29 000 подписчиков. Девушка дает советы о том, как интересно выглядеть на фотографиях, какие модные вещи можно носить в жизни и как добиться максимальной активности от пользователей правильным позированием на фото.

Эстетика в гардеробе и интерьере от Mercy Chic

Если буквально перевести название паблика, то получится — милосердие и шик. Именно это и пропагандируют администраторы канала. «Любители богемного шика и необычных вещей узнают, как окружить себя прекрасным за разумные деньги», — говорят авторы сообщества. Каждый день они выставляют публикации с подборками эстетичных и атмосферных предметов гардероба и интерьера. Приятный бонус — ссылки на маркетплейсы, где их можно приобрести.

Авторы канала уверяют, что «борются за справедливость, ведь красота должна быть в каждом, на каждом и вокруг каждого». Судя по комментариям под постами, 25 тысяч подписчиков с ними согласны. Они активно участвуют в обсуждении предложенных образов и стремятся первыми купить упомянутые в публикациях вещи.

Уличная мода от канала «Да это стиль такой»

Этот паблик — настоящее сосредоточение модников со всего мира, предпочитающих уличный стиль. В ленте сообщества можно найти как трендовые сочетания в одежде, так и радикальные варианты окрашивания волос. В большей степени администраторы группы публикуют атмосферные подборки, но иногда в ленте можно встретить полноценный разбор стиля отдельно взятой знаменитости.

Главный плюс паблика в том, что подписчики могут участвовать в его заполнении собственным контентом. Если предложенный образ понравится администраторам канала, они обязательно покажут его 137 тысячам пользователей.

Полезные образы от Look of Wildberries

Этот канал ведет группа стилистов. Они не просто подбирают удачные образы под разные возрастные группы, но и рассказывают, где можно купить вещи. Основная площадка — известные маркетплейсы. Поэтому пользователям не надо ходить по магазинам и тратить время впустую.

Как правило, админы паблика формируют публикации с акцентом на одну вещь — трендовый кардиган, офисная блуза, тренч на теплую осень. Но в закрепленных сообщениях можно найти полноценную капсулу на каждое время года с разными стилистическими вариантами. Группа пользуется большой популярностью у пользователей. На канал подписано более 230 тысяч человек, среди которых немало мужчин. Админы стараются в равной степени уделять время не только женскому гардеробу, но и мужскому.

Плюс сообщества в обратной связи от подписчиков. Под каждым постом найдется с десяток комментариев с фотографиями о том, как в действительности сидит по фигуре та или иная вещь.

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