Стилист назвала элементы одежды, придающие женщинам уверенность Стилист Куликова: пиджаки и кардиганы дают женщинам чувство защищенности

Некоторые предметы гардероба не только помогают женщинам чувствовать себя красивыми, но и придают им чувство уверенности в себе, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» стилист-имиджмейкер Мария Куликова. По ее словам, решительности женщинам добавляют маскулинные вещи, например, пиджаки. Кроме того, этим эффектом обладают и вещи из качественной пряжи, в частности, кардиганы крупной вязки.

Жакеты и блейзеры из плотной костюмной ткани, равно как и кардиганы крупной вязки, вызывают ощущение защищенности, как будто вас обнимают за плечи, отсюда и рождается уверенность, — пояснила модный эксперт.

Также специалист посоветовала тщательно подойти к выбору «стабильного» низа. В его роли могут выступить, например, комфортно сидящие брюки палаццо или свободная юбка, а также обувь на устойчивом каблуке. Но лучше всего внутренняя сила будет ощущаться, если не руководствоваться исключительно подиумными трендами, а носить вещи, которые нравятся.

Выбирайте вещи, которые нравятся лично вам, те, что вы часто цепляете взглядом. Носите любимые принты, оттенки, дополняйте образы аксессуарами, — посоветовала Куликова.

Ранее эксперт моды, телеведущий Владислав Лисовец рассказал, что осенью 2023 года основными модными трендами станут кожа и замша. По словам стилиста, особенно популярными в сезоне будут приталенные куртки и плащи, при этом огромные пуховики выходят из моды.