Стилист раскрыл главные тренды осени 2023 года Стилист Лисовец: основными модными трендами осени станут кожа и замша

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владислав Лисовец (справа)

Осенью 2023 года основными модными трендами станут кожа и замша, рассказал в беседе с NEWS.ru эксперт моды, телеведущий Владислав Лисовец. По его словам, особенно популярными в сезоне будут приталенные куртки и плащи, при этом огромные пуховики выходят из моды.

Основным трендом осени 2023 станут кожа и замша. Остаются популярными куртки и плащи, но уже не оверсайз, а более элегантные и приталенные. <...> При этом выходят из моды огромные пуховики, которые так полюбились россиянам, — сказал Лисовец.

Стилист отметил, что цвет одежды лучше выбрать тот, что нравится. Он добавил, что обычно это бордовый, горчичный и рыжий оттенки. Кроме того, Лисовец указал на то, что спортивная одежда и обувь этой осенью не в моде. Кроссовки, сказал стилист, заменят сапоги на каблуках или батильоны, вместо худи и свитшотов стоит добавить в гардероб несколько базовых свитеров или водолазок. По мнению эксперта, модным принтом этого сезона станет крупная клетка, она всегда омолаживает и придает легкости образу.

Ранее стилист Эльвира Янковская заявила, что для создания дорогого образа следует выбирать одежду классического кроя. Она уточнила, что классические вещи всегда будут смотреться роскошно, но при этом невычурно. Янковская порекомендовала обратить внимание на блейзеры, как у принцессы Дианы, тренчи, белые рубашки свободного кроя и широкие брюки со стрелками.