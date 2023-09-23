Как помочь людям и животным: паблики во «ВКонтакте» о благотворительности Рассказываем о сообществах во «ВКонтакте», помогающих людям и животным

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Сотни тысяч людей ежедневно нуждаются в помощи. Благодаря работе специальных служб, волонтеров и благотворительных фондов она стала организованной, адресной и реальной. Однако иногда бывает сложно понять, как, чем и кому нужно помочь. NEWS.ru составил актуальную подборку пабликов о волонтерстве и благотворительности в социальной сети «ВКонтакте».

«Ночлежка» борется с бездомностью

Этот паблик — официальная страница благотворительной организации «Ночлежка». 33 года команда помогает людям, оказавшимся в беде. «Мы кормим, обогреваем, помогаем с документами, работой, оформлением инвалидности, пособий, устройством в интернаты, в поиске родственников и возвращении домой, оспариваем незаконные сделки с недвижимостью и защищаем права людей без дома и регистрации», — рассказывают о себе создатели «Ночлежки».

На страницах сообщества подписчики найдут полезную информацию о самой проблеме бездомности, способах борьбы с ней и полную отчетность организации о проделанной работе. Администраторы группы рассказывают личные истории людей, попавших на улицу, делятся идеями, как при меньших усилиях помочь максимальному числу пострадавших, и приглашают стать частью большого сообщества «Ночлежки».

Фонд «Антон тут рядом» рассказывает про аутизм

Этот паблик знакомит подписчиков с благотворительным фондом «Антон тут рядом». Фонд назван в честь документального фильма Любови Аркус о молодом человеке с аутизмом. Согласно данным организации, каждый 160-й ребенок в мире рождается с аутизмом.

На страницах паблика пользователи найдут информацию о деятельности команды и узнают, как стать ее частью. «Каждый день мы рядом: вместе работаем в творческих мастерских, живем в квартирах сопровождаемого проживания, помогаем детям с аутизмом учиться наравне со сверстниками, а взрослым — найти работу и друзей, обучаем врачей и специалистов, поддерживаем семьи в кризисной ситуации», — рассказывают о себе создатели фонда.

Основатели фонда готовы сотрудничать как с профессиональными неврологами, психотерапевтами и психологами, так и с неравнодушными волонтерами. Кроме того, подписчики узнают, как правильно вести себя с аутичными детьми и что делать, если видишь акт насилия в их отношении.

«Подарок судьбы» найдет пушистого друга

«Подарок судьбы» — это паблик благотворительного фонда, спасающего бездомных собак и кошек. «Мы очень хотим, чтобы люди учились заботиться о домашних животных, независимо от их вида, породы и других особенностей. И мы готовы им в этом помочь», — говорит команда организации.

Сотрудники фонда уверяют, что «взять собаку или кошку из приюта — это нормально и совсем не страшно, а дворняги ничуть не хуже породистых собак». А чтобы пользователи в этом убедились, админы паблика рассказывают о бездомных животных, о том, как правильно воспитать собаку и что должен знать каждый ответственный хозяин.

В сообществе есть информация о приютах Москвы, об их различиях, о том, как можно стать волонтером и как помогать бездомным животным, даже не выходя из дома.

ByeByeBadBoss! отправит на работу за границу

ByeByeBadBoss — это не только слоган всех фрилансеров, но и паблик официального сообщества волонтеров и поклонников необычных вакансий по всему миру. Админы группы обещают подписчикам «ответственные проекты со смыслом, где работа означает заботу о природе и бережное отношение к миру».

Лента паблика выглядит как сетевая доска объявлений, где встречаются предложения со всего мира: бухгалтер в Кению, преподаватель английского в Индию, администратор музыкальной школы в Барселону или повар на Камчатку. Комментаторы под постами помогут решиться на волонтерство историями из личного опыта.

«Экстремум» поможет найти заблудившихся в лесу

Этот паблик объединяет добровольных спасателей, занимающихся поиском пропавших в лесу людей. «Экстремум» базируется в Санкт-Петербурге, но помогать организации можно из любого уголка мира. На своей странице они делятся не только новостями о проделанной работе, но и жизненно важными памятками, как не потеряться в лесу, что брать с собой в поход за грибами, по каким номерам звонить или чем озаботиться в первую очередь, если ты потерялся.

Только за сентябрь координаторы и руководители поисков получили 397 заявок на поиск пропавших в природной среде. За это время бригады прошли по лесу больше полутора тысяч километров и уже нашли десятки заблудившихся.

«Гудсёрфинг» откроет мир волонтерам-путешественникам

Этот паблик объединяет заядлых путешественников и любителей волонтёрства. «Гудсёрфинг» — это способ путешествовать с наименьшими издержками и при этом делать по-настоящему важное дело. На страницах сообщества можно встретить объявления о любом виде волонтёрства, культурные и образовательные обмены, археологические, этнографические, географические и любые другие экспедиции, в которых может принять участие любой желающий.

По словам админов группы, «Гудсёрфинг» объединяет людей, которым близки идеи открытого мира, уважения к людям и к пространству, в котором находишься. В ленте сообщества можно найти объявления егерей, пожарных, поваров и просто любителей путешествовать.

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