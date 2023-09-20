«VK Видео» запустит второй сезон шоу талантов «Залетай в тренды»

Фото: Пресс-служба ВКонтакте

Платформа «VK Видео» социальной сети «ВКонтакте» 22 сентября запускает второй сезон музыкального шоу талантов «Залетай в тренды». Новые выпуски будут выходить на платформе еженедельно по пятницам в 13:00. Участники проекта получат шанс записать совместный трек с одним из популярных артистов. Всего шоу включает три отборочных тура. Возглавят жюри рэп-исполнительница INSTASAMKA, певица Люся Чеботина и фронтмен группы «Руки вверх!» Сергей Жуков.

Как рассказал Жуков, жюри тоже люди, и им не всегда получается сделать правильный выбор.

Я нечастый гость на музыкальных шоу в качестве жюри или человека, решающего чей-то исход. Но уж если это происходит, то сразу понимаешь, насколько это трудно, потому что ты кому-то делаешь больно, — пояснил артист.

В рамках первого этапа отбора участники должны будут за 30 секунд показать свои музыкальные таланты. Жюри будет ставить лайки понравившимся участникам — получение хотя бы одного одобрения даст им возможность допеть песню до конца и пройти в следующий этап. Во втором туре певцы должны будут исполнить авторский трек, а члены жюри соберут себе команду из понравившихся исполнителей. В финале победитель сможет подписать контракт с лейблом VK Records на запись и выпуск трех треков в течение года.

«VK Видео» ранее запустила новое тревел-шоу «Орел и Орел», ведущими которого стали блогеры Омар Алибутаев и Юсуп Омаров. Они рассказывают зрителям, как роскошно отдохнуть в России.