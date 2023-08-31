В Госдуме назвали способ вернуть бездомных к нормальной жизни Депутат ГД Леонов: вернуть бездомных к нормальной жизни поможет ресоциализация

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вернуть бездомных к нормальной жизни может помочь программа ресоциализации, которая включает в себя предоставление социального жилья и рабочего места, заявил депутат Госдумы Олег Леонов. В беседе с «Радио 1» он подчеркнул, что важно оказать содействие сразу же, когда человек по каким-либо обстоятельствам остался без крыши над головой.

Ресоциализация — это возвращение в нормальную жизнь людей, оказавшихся без дома и крыши над головой. Это очень важно, потому что разные обстоятельства случаются в жизни, по которым люди теряют дом. В этот момент необходимо оказать им помощь. Не через два-три года, а сразу, — пояснил парламентарий.

Депутат вместе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым обратился с данным предложением к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. Леонов подчеркнул, что в первые полгода, когда человек оказался на улице, есть возможность вернуть его к нормальной жизни — за это время еще не потеряны социальные навыки. Чем больше времени проходит, тем меньше шансов остается на возвращение.

Парламентарий напомнил, что, по оценкам экспертов, в России более двух миллионов бездомных, большая часть из них находится в Москве и Санкт-Петербурге. Леонов уточнил, что социальное жилье необходимо предоставлять не в этих городах, а в регионах, где не хватает рабочих рук, чтобы можно было без труда найти бездомным работу.

Речь идет не о собственной квартире, а о социальном жилье. То есть человек может переехать, ему помогут восстановить документы, оказать первичную медицинскую помощь, обеспечить социальным жильем и помочь с трудоустройством, — рассказал депутат.

В сентябре планируется организовать круглый стол, в рамках которого эти вопросы обсудят с некоммерческими организациями, которые предоставляют помощь бездомным, и представителями регионов. Леонов уточнил, что после должен стартовать пилотный проект, а в случае успеха его расширят на всю территорию России.

Директор московского филиала проекта «Ночлежка» Дарья Байбакова ранее заявила, что инициатива об отправке бездомных в «социально-трудовые дома» узаконивает практику рабства. Она убеждена, что подобная инициатива нарушает права человека и поможет лишь принудительно убрать бездомных людей с улицы.