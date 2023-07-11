В России заявили о риске узаконивания трудового рабства Общественница Байбакова сочла идею об отправке бездомных в трудовые дома узакониванием рабства

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Инициатива членов Общественной палаты и Совета по попечительству в соцсфере об отправке бездомных в «социально-трудовые дома» узаконивает практику рабства, считает общественный деятель, директор московского филиала проекта «Ночлежка» Дарья Байбакова. Как рассказала она в беседе с Lenta.ru, авторы идеи предлагают в случае обнаружения бездомного вызывать на место полицию и медиков, и если за ним нет правонарушений, его должны отправить в «социально-трудовой дом».

По сути, такие инициативы приводят к тому, что происходит легализация трудовых домов. Это достаточно масштабное явление, которое по сути своей представляет форму рабства — люди вынуждены заниматься тяжелым и бесправным физическим трудом за кров и еду, — подчеркнула общественница.

Она убеждена, что подобная инициатива нарушает права человека и поможет лишь принудительно убрать бездомных людей с улицы, но не борется с бездомностью как социальной проблемой.

Как сообщает издание, инициатива не нашла поддержки и в Минтруде, где считают, что трудоустройство россиян возможно лишь по их желанию и в рамках Трудового кодекса.

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан бездомный 37-летний гражданин, которого подозревают в грабеже и надругательстве над девочкой 2010 года рождения в подвальном помещении. В полицию с заявлением обратилась мать пострадавшей. Мужчина до этого уже имел семь судимостей.