Стало известно, что станет с собакой Гришечкина после его смерти Директор Гришечкина Миллер пообещал забрать собаку покойного актера

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вячеслав Гришечкин

Любимая собака покойного актера Вячеслава Гришечкина по кличке Беня осталась одна в его трехкомнатной квартире, рассказал директор артиста Максим Миллер. В беседе с KP.RU он пояснил, что иногда сам приезжает, чтобы выгулять питомца. Также с Беней гуляет консьержка. По словам директора, он планирует забрать собаку себе, так как дочь актера от первого брака Ольга из-за работы и частых командировок не сможет это сделать.

Беню, скорее всего, заберу я, так как Ольга точно не сможет взять его к себе. Не думаю, что она будет против. Но пока собака находится в квартире. Дело в том, что пес — из приюта, у него непростая судьба. Поэтому сразу перевозить его в новое место нельзя, ему будет тяжело, — пояснил Миллер.

Директор покойного артиста уточнил, что собака может начать нервничать из-за переезда. Поэтому пока было принято решение оставить ее в доме, к которому она привыкла. Родные Гришечкина, его дочь и брат, также не решили, что будут делать с квартирой в Беляево, оставшейся после смерти артиста.

Гришечкин завел собаку через год после смерти второй супруги, с которой он прожил в браке 25 лет. Питомца он выбирал вместе с дочерью — та попросила его приехать в Новодевичий парк и взять с собой паспорт.

Я думал, мы на Новодевичье кладбище пойдем посетить Аньку, но нет, заходим в Новодевичий парк. И я понимаю, что там выставка собак. Причем, приютских, бездомных. Я зашел в это собачье царство и первым, кого увидел, был Беня, — рассказывал артист.

Актер ушел из жизни в возрасте 61 года в ночь на 16 сентября. Он всего на пять лет пережил свою жену. После смерти супруги актер впал в глубокую депрессию и считал, что в этом есть его вина. Миллер позже заявил, что в гибели Гришечкина виноваты врачи. Он уверен, что медики не оказывали ему должного ухода и должны нести ответственность за это.